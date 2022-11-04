ملكتا جمال تعلنان شذوذهما وزواجهما بعد قصة حب سرية!

فاجأت ملكة جمال بورتوريكو السابقة "فابيولا فالنتين" ونظيرتها الأرجنتينية "ماريانا فاريلا" العالم بإعلان زواجهما مؤخرًا بعد علاقة حب "شاذة" بدأت منذ نحو عامين.

وشاركت ملكتا جمال الأرجنتين وبورتوريكو مقطع فيديو عبر حسابيهما على تطبيق "إنستغرام" يوم الأحد الماضي للإعلان عن زواجهما علنًا بعد علاقة حب سرية.

ملكة جمال الأرجنتين السابقة وملكة جمال بورتوريكو السابقة

وأظهر مقطع الفيديو مونتاجًا لصورهما خلال شهر عسلهما بالإضافة إلى لقطات من عرض الزواج على ضوء الشموع قبل أن تتبادلان القبل أمام محكمة في سان خوان، بورتوريكو بعد زواجهما بشكل رسمي وعلني.

وأرفقت ملكتا الجمال مقطع الفيديو بتعليق قالتا فيه: "بعد أن قررنا الحفاظ على خصوصية علاقتنا، فتحنا الأبواب وكشفنا عنها في يوم خاص 28 أكتوبر من عام 2022”، والذي يُعتقد أنه تاريخ زفافهما.

وكانت ملكة جمال بورتوريكو السابقة "فالنتين" البالغة من العمر 22 عامًا قد التقت بنظيرتها الأرجنتينية "فاريلا" البالغة من العمر 26 عامًا، في تايلاند في مارس 2021 خلال مسابقة ملكة جمال جراند الدولية.

وعلى الرغم من عدم فوز أي منهما بالمسابقة، إلا أن كلاهما وصلتا إلى قائمة العشرة الأوائل لتبدأ بعدها علاقة الصداقة قبل أن تتحول إلى حب شاذ.

وحصد مقطع الفيديو انقاسامًا حادًا في التعليقات بين من منتقدٍ ومهنئ لهمها.

أما في الوطن العربي، فقد شكّل نبأ زواج ملكتا جمال الأرجنتين وبورتوريكو صدمة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة مع تدفق التهاني للعروسين الشاذتين من قبل عدد من المشاهير العالميين أمثال المغنية وملكة الجمال غينيا أبينا أكوابا التي هنأت وكتبت في خانة التعليقات: "يا إلهي، مبروك لكما".

كما علقت ملكة جمال الفلبين سامانثا برناردو قائلة: "يا إلهي! مبروك! هذا هو الحب الحب الحب!"

يذكر أن الأرجنتين شرعت زواج المثليين في عام 2010، وكانت أول دولة في أمريكا اللاتينية تعترف بزواج الشواذ، في حين تبعتها بورتوريكو بعد سنوات قليلة، مما جعل زواج المثليين قانونيًا في عام 2015.

وآخر بلدان أمريكا اللاتينية كانت المكسيك التي سمحت الأسبوع الماضي بزواج المثليين في جميع المدن والولايات.