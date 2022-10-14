ملك هولندا يُجبر ابنته على البقاء في المنزل ويصف الوضع بـ"الصعب جدًا"

بدأت العائلة الملكية الهولندية تعزيز تدابيرها الأمنية المشددة لحماية ولية العهد الأميرة كاثرينا أماليا بعد تلقيها تهديدات من قبل مجرمين مجهولين.

ونقلت وسائل إعلام عالمية عن وكالة الأنباء الهولندية ANP أن ملك وملكة هولندا أخضعا ابنتهما الأميرة كاثرينا أماليا (18 عامًا) للإقامة الجبرية في دارة والديها في هولندا ولم يسمحا لها بالتواجد داخل السكن الطلابي في العاصمة أمستردام.

الأميرة كاثرينا أميليا

وأوضحت وكالة الأنباء الهولندية أن التدابير الجديدة بشأن الوضع الأمني الأميرة أماليا جاءت بعد تلقيها تهديدات بالخطف والاعتداء الأمر الذي أرغمها على حصر تنقلاتها.

وعلى الرغم من تواجد ملك هولندا ويليام ألكساندر وزوجته الملكة ماكسيما في السويد، إلا أن هذا لما يمنعه من عقد مؤتمر صحفي يؤكد من خلاله إن الوضع "صعب للغاية".

من جهتها، قالت الملكة ماكسيما أن التهديدات التي تلقتها الأمير أماليا لها "تبعات هائلة" على حياتها" بالرغم من أنها ما تزال في السنة الأولى من دراستها الجامعية في العلوم السياسية.

وأكدت الملكة ماكسيما في المؤتمر الصحفي: “الأميرة أماليا لم تغادر المنزل وهذا يعني أنها لن تعيش في أمستردام ولن تستطيع الخروج من المنزل، التبعات صعبة جدًا".

الأميرة كاثرينا أميليا مع والدها ملك هولندا فيليم ألكساندر ووالدتها الملكة ماكسيما

رئاسة الوزراء الهولندية تعُلق

من جهته علقت رئاسة الوزراء الهولندية ممثلة برئيس الوزراء "مارك روته" أن الوضع حيال الأميرة أماليا "مريع"، مبديًا "قلقه الشديد" اتجاه هذا الأمر.

فيما غرد وزير العدل والأمن الهولندي "ديلان يشيلغوز-زيغيريوس" عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر" قائلًا: "أضمن لكم أن أجهزتنا الأمنية تعمل ليل نهار لضمان أمنها".

يذكر أن الأميرة كاثرينا أماليا كانت قد أطلت بالتاج الملكي لأول مرة خلال مشاركتها في الاحتفالات التي أقامتها العائلة الملكية النرويجية بمناسبة بلوغ الأميرة إنغريد ألكسندرا، عامها الـ18شهر يونيو الماضي بمشاركة البيت الملكي النرويجي وعدد كبير من الملوك والأمراء والأميرات حول العالم.

الأميرة كاثرينا أماليا