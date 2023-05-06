بريطانيون يتدفقون نحو الطرق والحدائق لمتابعة مراسم تتويج الملك تشارلز

البوابة - تدفق ملايين البريطانيين ومراقبي الأحداث الملكية نحو المراكز التجارية والحدائق العامة والطرق الرئيسية وتسمروا أمام شاشات العرض الضخمة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، 6 مايو، للحصول على أفضل إطلالة على مراسم تتويج الملك تشارلز التي ستنطلق في وقتٍ لاحق اليوم.

وحاولت موجات المتفرجين التوجه نحو الطرق الرئيسية القريبة من قصر باكنغهام للحصول على رؤية أوضح وأقرب للموكب الملكي حيث سيجلس الملك البريطاني الجديد تشارلز الثالث في عربة اليوبيل الماسي الملكية التي تم صنعها في عام 2012 وتزن 3 أطنان.

وفي الوقت الذي ركض كثيرون نحو مقدمة الحواجز المعدنية المنصوبة في الطريق المؤدي من قصر باكنغهام إلى كنيسة وستمنستر أبي، بات كثيرون على الطرق العامة من أجل الحصول على أفضل مكان لمشاهدة الموكب الملكي.

ومن المتوقع أن يصطف أكثر من مائة ألف من المعجبين الملكيين على طريق الموكب من القصر إلى وستمنستر أبي، وسيشاهده آلاف آخرون على الهواء مباشرة على الشاشات الكبيرة في جميع أنحاء لندن والبلد.

ملوك وحكام العالم في لندن لحضور تتويج الملك تشارلز

استقبل الملك تشارلز، يوم الجمعة، عدد كبير من القادة والرؤساء والملوك والشيوخ وكبار الشخصيات، الذين وصلوا العاصمة البريطانية لندن بعد دعوتهم لحضور مراسم التتويج الملكي الذي يعد أكبر احتفال رسمي‭ ‬يقام في بريطانيا منذ 70 عامًا.

وشهد قصر بكنغهام توافد أفراد العائلات المالكة من جميع أنحاء العام وزعماء دول وشخصيات عالمية إلى العاصمة البريطانية للمشاركة في حفل الاستقبال الذي أقيم عشية مراسم التتويج من بينهم السيدة الأولى الأميركية جيل بايدن، وولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والملك عبدالله الثاني وزوجته الملكة رانيا، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وزوجته، والأميرة للا مريم نيابة عن شقيقها الملك محمد السادس.

كما شارك الأمير تركي بن محمد بن فهد في حفل الاستقبال الذي أقامه الملك تشارلز الثالث، نيابةً عن الملك سلمان، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الإمارات، وملك ماليزيا عبد الله أحمد شاه وزوجته تونكو حاجة عزيزة أمينة ميمونة إسكندرية، وملك تونغا

توبو السادس، وسلطان بروناي حسن بلقيه معز الدين وعد الله، وولي عهد اليابان الأمير فوميهيتو أمير أكيشينو، وملك مملكة بوتانالملك جيغمي خيسار نمجيل وانغشاك.

كما حضر حفل الاستقبال ملك السويد كارل غوستاف والأميرة فيكتوريا، والأمير فريدريك والأميرة ماري⁣⁣ والملكة آن-ماري، الأمير وبافلوس والأميرة ماري-شانتال⁣⁣ والأمير ألبرت والأميرة شارلين - أمير موناكو وملك إسبانيا فيليب السادس وزوجته.