ممرضات يقدمن "رقصة التابوت" مع جثة على "تيك توك".. فيديو يثير الغضب بلا داعٍ

تسبب مقطع فيديو جديد على تطبيق "تيك توك – TikTok" أعدته مجموعة من الممرضات في حدوث رد فعل عنيف كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويضم الفيديو فريقًا من الممرضان يرقصون على موسيقى "رقصة التابوت" الشهيرة أثناء حمل كيس جثة عليه عبارة "كوفيد-19" على أكتافهم متسببين في إثارة ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

The corona tik tok nurse videos cannot get any wor... pic.twitter.com/vVNjbX5cNm — ESSENTIAL Julia Song (@realjuliasong) April 29, 2020

وانتقد عدد كبير من المغردين ما قامت به الممرضات ووصفه بأنه "رقص وسط رائحة الموت" قبل أن توضح صحيفة "ديلي ميل" البريطانية حقيقة الفيديو وبأنه مجرد مزحة.

وقالت الصحيفة إنه ليس هناك ما يؤكد أن ما يحملونه جثة حقيقة لميت جراء الفيروس وبأنهم يحملون "جثة كورونا" في إشارة منهم الى أنهم سيتمكنون من القضاء على هذا الفيروس والدليل أن الكيس مكتوب عليه "كوفيد-19" التي تشير إلى اسم المرض.

ورجحت الصحيفة بأن الفيديو قد تم تصويره في مستشفى بسان خوان في بورتوريكو.

قصة رقصة التابوت

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المشهد يأتي ضمن طقوس تُعرف في غانا بأنها من أجل إسعاد الميت وعائلته، كما يعتقدُ السكان، وهي طقوس تصنّف ضمن أغرب طقوس الجنائز حول العالم.

ويقول أحد السكان، إنهم يعملون على إسعاد الميت وذويه بالرقص أيامًا بالتابوت احتفالًا به، لأنه على مقربة من لقاء الله، وهذا لا يكون إلا بمقابل من المال يدفعه ذوو الميت للفرقة الراقصة المتخصصة في إحياء مآتم العزاء. (حسب اعتقادهم)

صناعة التابوت

يقول أحد متعهدي إقامة "حفلات العزاء ومؤسس فرقة حاملي النعوش" بنيامين إيدو: "عندما يأتي إلينا العميل فإننا نسأله هل يريد جنازة عادية أم يريد أن يضيف عليها بعض الحركات الاستعراضية أو حركات محددة مخصصة؟".

يضيف مدير أحد المحلات المتخصصة في صناعة التوابيت يدعى "ايمانيول دوكو": "يستغرق صنع التابوت الواحد فترة تصل إلى ثلاثة أشهر بحسب شكله المطلوب".

ويعتقد الغانيون أنّ النعش أو التابوت لا بدّ أن يعبر عن مهنة الميت في أثناء فترة حياته. يوجد من يشترط أن يكون "التابوت" على شكل طائرة إن كان يعمل في مجال الطيران، أو على شكل سيارة إن كان سائقًا، ولا غرابة أيضًا إن كان التابوت على شكل سمكة، لأن صاحبه حتمًا كان بحاراً أو صائد سمك.

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