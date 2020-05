ممرضات يقدمن "رقصة التابوت" مع جثة على "تيك توك".. فيديو يثير الغضب بلا داعٍ

تسبب مقطع فيديو جديد على تطبيق "تيك توك – TikTok" أعدته مجموعة من الممرضات في حدوث رد فعل عنيف كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويضم الفيديو فريقًا من الممرضان يرقصون على موسيقى "رقصة التابوت" الشهيرة أثناء حمل كيس جثة عليه عبارة "كوفيد-19" على أكتافهم متسببين في إثارة ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

The corona tik tok nurse videos cannot get any wor... pic.twitter.com/vVNjbX5cNm