منار سامي.. نجمة "تيك توك" جديدة تثير الجدل في مصر

في الوقت الذي لا تزال مجموعة من فتيات "تيك توك" يحاكمن أمام القضاء المصري بتهمة خدش الحياء العام بفيديوهات "إباحية"، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مجموعة من الفيديوهات المثيرة للجدل من مناخ مودة الأدهم وحنين حسام وسما المصري.

وأكد عدد من روّاد تطبيق "تيك توك" أن صاحبة الفيديوهات تسمى منار سامي، وتقوم بنفس الفيديوهات المثيرة الجدل والمخلة بآداب المجتمع المصري.

وأشاروا إلى أنه مع اختفاء حنين ومودة ظهرت فتاة أخرى لم تختلف كثيرًا عنهما بشكل لا يرتقي ولا يليق بالذوق العام، الأمر الذي دفع العديد من متابعيها لمهاجمتها لأنها تجاوزت الأخلاق العامة خاصة وأن العديد من الأطفال الصغار يتخذها نموذجًا يمكن أن يقتدي به فيما بعد.

يذكر أن القانون رقم 146 لسنة 2019، ينص أنه في حالة نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من نشر صورًا بقصد العرض إذا كانت خادشة للحياء العام، حسبما تنص المادة 178 عقوبات.

ويعاقب القانون إنشاء حساب وإدارته على الإنترنت للتحريض على الفجور، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.

يذكر أن الأجهزة الأمنية تمكنت خلال الفترة الأخيرة من ضبط عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعى بتهمة التحريض على الفسق والفجور مثل "مودة الأدهم، وحنين حسام".

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وبدأت القضية حين نشرت حنين حسام فيديو قصير تحرض فيه الفتيات على بث لايف بأحد البرامج.

وبعدها تلقت النيابة العامة بلاغات ضد حنين حسام بتهمة التحريض على الفسق والفجور والتي أمرت بضبط حنين وحبسها وملاحقة شركائها.

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بعد أيام أمرت النيابة بضبط فتاة "التيك توك" مودة الأدهم لاشتراكها بذات القضية، وتم القبض عليها بمنطقة 6 أكتوبر، ثم قررت محكمة الجنح تجديد حبس فتيات التيك توك 15 يومًا.

ثم رفضت الجنح استئناف المتهمتان على تجديد حبسهما حيث تم ترحيل حنين حسام ومودة الأدهم لسجن النسا.