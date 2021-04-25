منظمة الصحة العالمية تطالب بإيقاف الكاميرا الخفية في تونس..وهذا هو السبب

قامت منظمة الصحة العالمية بمراسلة وزارة الخارجية التونسية مؤخرًا، وطالبت في نص رسالتها بإيقاف بث الكاميرا الخفية "أنجلينا 19" التي تبث على قناة "نسمة"، وذلك اعتراضًا على استعمال شعار منظمة الصحة دون ترخيص أو إذن مسبق.

وكتب منتج البرنامج وليد الزريبي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على "فيسبوك": "هذي آخرتها منظمة الصحة العالمية تطالب بإيقاف بث الكاميرا الخفية Angelina19 في مراسلة رسمية لوزارة الخارجية".

وكان الزريبي قد كشف في تصريحات لموقع "روسيا اليوم" عن تفاصيل البرنامج الذي طالبت منظمة الصحة بإيقافه، وقال أنه سيتم دعوة عدة شخصيات في مجالات شتى مثل الساسية، الطب، الرياضة والفن، لإجراء مقابلة تلفزيونية.

ويتفاجأ الضيف خلال اللقاء بحضور الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي إلى الأستوديو كبمعوثة من منظمة الصحة العالمية، حيث تعلن خلال المقلب عن سبب زيارتها إلى تونس وتؤكد أنها أحضرت 100 ألف جرعة من لقاح لفيروس كورونا لمساعدة البلاد على تخطي هذا الوباء.

وأضاف الزريبي أن شبيهة أنجلينا جولي ستقترح على الضيف وفريق البرنامج الالتحاق بها في مكتبها لأخذ اللقاح، وتابع قائلا: "بعد أخذ اللقاح من طرف الضيف ومقدم البرنامج تتصاعد وتيرة الأحداث ويتظاهر بعض الحاضرين ممن تلقوا اللقاح بظهور أعراض خطيرة تصل حد الوفاة"، مشيرًا إلى أن تلك الأحداث أربكت الضيوف وجعلتهم في حالة هستيرية.

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