شاب يشرب 4 علب من مشروب الطاقة كل يوم لمدة عامين.. النتيجة صادمة

كشف تقرير لمجلة طبية أن طالبًا جامعيًا يبلغ من العمر 21 عامًا يعاني من قصور في القلب بعد الاستهلاك "المفرط" لمشروبات الطاقة.

وأظهر تقرير نشرته مجلة BMJ العلمية أن الشاب شرب أربع علب سعة 500 مل كل يوم لمدة عامين، وهو ما تسبب في دخوله الى العناية المركزة وبات غير قادر على إكمال دراسته.

ولمدة أربعة أشهر عانى الشاب من ضيق في التنفس ونقص شديد في الوزن قبل نقله إلى المستشفى، حيث أمضى هناك 58 يومًا، بما في ذلك فترة في العناية المركزة.

واستذكر الشاب أنه عانى أحيانًا من نوبات من عسر الهضم والرعشة وسرعة ضربات القلب، كما شعر بتوعك وخمول شديد في الأشهر الأخيرة، لدرجة أنه اضطر إلى التوقف عن دراسته الجامعية.

وبعد وابل من الاختبارات، شُخّص الشاب بأنه يعاني من حالتين يحتمل أن تهدد حياته: فشل القلب والفشل الكلوي.

وفكر الأطباء في إجراء عملية زرع عضو له بعد أن كشفت الفحوصات أن قلبه وكليتيه قد فشلتا، (ويحدث فشل القلب عندما لا تستطيع عضلة القلب ضخ ما يكفي من الدم لتلبية احتياجات الجسم، ويحدث الفشل الكلوي عندما لا تستطيع الكلى ترشيح الفضلات من الدم بشكل صحيح. وفي حالة الرجل، بدا أن الشرطين غير مرتبطين، لكن لكل منهما آثار خطيرة. وناقش الأطباء ما إذا كان الشاب بحاجة إلى زراعة عضوين (قلب وكلى).

وأشار التقرير الى أن الفشل الكلوي لدى الشاب مرتبطة بحالة طويلة الأمد ولكن لم يتم تشخيصها إلا قبل فوات الأوان.

كما جاء في التقرير: "أبلغنا عن حالة من قصور القلب ثنائي البطينين الحاد الذي يحتمل أن يكون مرتبطًا باستهلاك مفرط لمشروب الطاقة لدى شاب يبلغ من العمر 21 عامًا".

وبعد 58 يومًا في المستشفى، سُمح للشاب بالعودة إلى المنزل ووصف له العديد من أدوية القلب، كما توقف عن شرب مشروبات الطاقة تمامًا وتحسنت وظائف قلبه كثيرًا لدرجة أن أطبائه يقولون إنه لا يحتاج إلى عملية زرع قلب في هذا الوقت. ومع ذلك، من المحتمل أن يحتاج إلى عملية زرع كلية في وقت ما في المستقبل.

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