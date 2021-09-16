منى ومحمد الكرد ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في مجلة "تايمز" لعام 2021

كشفت مجلة "تايمز" الأمريكية عن قائمتها لـ 100 شخص الأكثر تأثيرًا في العالم لعام 2021، والتي تصدرها كل عام في هذا التوقيت.

واختارت المجلة توأم حي الشيخ جراح منى ومحمد الكرد ليكونا ضمن قائمتها لأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم لعام 2021 نظرًا لدورهما المحوري في تسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني عامة تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي ودورهما في لفت أنظار العالم نحو التهديد بالتهجير لأهالي حي الشيخ جراح تحديدًا.

ونجح التوأم منى ومحمد في حشد تأييد عربي وعالمي لقضية أهالي حي الشيخ جراح من خلال طرق المقاومة الحديثة والمتمثلة بمنصات التواصل الاجتماعي، حيث استخدمت منى الكرد هاتفها الشخصي وبثت للعالم مشاهد حصرية وحيّة من الحي.

كما نجح شقيقها محمد في تحويل كاميرا هاتفه الشخصي إلى سلاح إعلامي جبار من خلال توثيق العنف شبه اليومي الذي يشهدانه من قبل المستوطنين المسلحين والشرطة العسكرية.

وذكرت المجلة إلى أن اختيارها لتوأم حي الشيخ جراح جاء بعدما تحدث العالم فجأة عن توأم جيل جديد في حي الشيخ جراح، وفي غضون أشهر قليلة، حشد محمد ومنى لكرد 2.7 مليون متابع على وسائل التواصل الاجتماعي عبر Instagram و Twitter، من بينهم السياسية الأمريكية الإسكندرية أوكاسيو كورتيز.

كما استعرضت المجلة التاريخ النضالي لعائلة الكرد، قائلة: "لأكثر من عقد من الزمان، تحارب عائلة الكرد مع العشرات من جيرانهم في حي الشيخ جراح ضد إمكانية إخلاء منازلهم قسريًا لصالح المستوطنين الإسرائيليين، وفي مايو امتدت التوترات في الشيخ جراح إلى البلدة القديمة المجاورة، حيث هاجمت القوات الإسرائيلية المصلين في المسجد الأقصى.

كما أشارت المجلة الأمريكية إلى اعتقال منى ومحمد الكرد على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي بحجة نشر روايات "مغلوطة" عن حي الشيخ جراح.