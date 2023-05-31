من الذهب والجلد الطبيعي.. أردنيون يطلقون أكبر كتاب مباركة للأمير الحسين

البوابة - شهدت محافظة السلط، شمالي العاصمة الأردنية عمّان، إطلاق أكبر كتبا مباركة بمناسبة زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والآنسة رجوة خالد آل سيف في الأول من يونيو/حزيران المقبل.

وبحضور فعاليات شعبية ورسمية، أطلقت بلدية السلط الكبرى كتاب المباركة في ساحة عقبة بن نافع وسط المدينة لفتح الفرصة أمام أبناء المجتمع الأردني لإرسال التهاني والتبريكات إلى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والآنسة رجوة بمناسبة الزفاف.

وصُنع الكتاب من أجود أنواع الخشب ومغلف بأجود أنواع الجلد الطبيعي ومزين بخيوط ماء الذهب، حتى بلغ وزنه الإجمالي 75 كلغم، وذلك بحسب عضو البلدية رئيس اللجنة المنظمة السيد فارس كلوب.

ومن المقرر أن يمر كتاب "السلط تفرح بالحسين" بعدة مسارات تشمل جامعتي عمان الأهلية والبلقاء التطبيقية وكذلك العديد من المدارس الحكومية والفعاليات كافة، ليتم التوقيع عليه.

ومن المتوقع أن يكون كتاب "السلط تفرح بالحسين" أكبر كتاب تهنئة مسجل في موسوعة غينيس، كاسرًا الرقم القياسي الذي سجله كتاب أطلق في دولة الإمارات بمدينة الشارقة، ويتضمن 1502 توقيع.

منصة إلكترونية لإرسال التهاني لسمو ولي العهد

وكانت مؤسسة ولي العهد قد أطلقت قبل أسابيع منصة إلكترونية مخصصة لإرسال التهاني والتبريكات إلى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني السيف بمناسبة زفافه من الآنسة رجوة في الأول من حزيران.

وقالت المؤسسة في بيان، إن المنصة مفتوحة للجميع داخل وخارج الأردن، ودعت الجميع إلى زيارتها من خلال الرابط الإلكتروني أو بالنقر هنا.

وأوضحت أن المنصة تضم رسالة تهنئة عفوية من شباب وشابات مبادرات المؤسسة، إلى جانب زاوية إخبارية تسلط الضوء على جميع الأخبار المتعلقة بزفاف سمو الأمير.