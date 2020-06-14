  1. الرئيسية
  2. إختيار المحرر
  3. من داخل كفنه.. لاعب مكسيكي يسجل هدفه الأخير في جنازته

من داخل كفنه.. لاعب مكسيكي يسجل هدفه الأخير في جنازته

هبة الزغيلات

هبة الزغيلات

منشور 14 حزيران / يونيو 2020 - 09:25
جنازة "ألكسندر مارتينيز"
جنازة "ألكسندر مارتينيز"

ابتكر مجموعة فتية طريقة "مؤثرة" لمنح فتى يبلغ من العمر 16 عامًا لقي مصرعه برصاصة على يد الشرطة المحلية في جنوب المكسيك لتسجيل هدفه الأخير خلال جنازته بعد وضعه في نعشه.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد لقي "ألكسندر مارتينيز" مصرعه نهاية الأسبوع الماضي، وألقي باللوم في وفاته على الشرطة.

وأظهر مقطع فيديو نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد حمل زملاؤه تابوته الخشبي إلى مباراته الأخيرة حيث مرر أحدهم الكرة باتجاه التابوت لترتد وتدخل المرمى، ليحتفل باقي أعضاء الفريق بالهدف مع التابوت.

وانتشر فيديو "هدف مارتينيز" النهائي للفوز على وسائل التواصل الاجتماعي المكسيكية وحقق أكثر من 5 مليون مشاهدة.

وبعد المباراة دفن "مارتينيز" في مسقط رأسه في ولاية أواكساكا جنوبي المكسيك، وشارك اثنا عشر من زملائه في الوداع على ملعب بلازا حيث كان يلعب.

وغطى زملاؤه التابوت بالزهور وقميص أصفر  لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي وآخر بخطوط زرقاء وبيضاء لفريق مونتيري المكسيكي.

وكان "مارتينيز" يلعب ضمن فريق تابع لـ"مونتيري".

وقالت وسائل إعلام محلية إن "ألكسندر" عاد من الولايات المتحدة قبل أربع سنوات، وبأن وفاته حدثت بعد خروجه لشراء الصودا ليصاب برصاصة طائشة أطلقها أحد رجال الشرطة.

ووفق التقرير، فقد وعد حاكم ولاية "أواكساكا اليخاندرو" عدة مرات بالتحقيق في القضية، فيما قالت وزيرة الداخلية "أولغا سانشيز" على "تويتر" إنها تتابع القضية أيضًا.

لمزيد من اختيار المحرر:

القبض على حمار بتهمة القمار في باكستان. إليكم القصة الكاملة

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...