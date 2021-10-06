من دون سبب واضح .. امرأة تدفع أخرى باتجاه قطار قادم بمترو نيويورك

رصدت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية امرأة دفعت سيدة أخرى باتجاه قطار متحرك في محطة مترو أنفاق تايمز سكوير صباح يوم الاثنين.

وأظهر مقطع الفيديو الذي جرى نشره على منصات التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية سيدة كانت تجلس على كرسي الانتظار، وفجأة وبدون سابق إنذار اندفعت نحو امرأة أخرى كانت تقف بالقرب من المترو ودفعتها باتجاهه في هجوم غير مبرر حتى هذه اللحظة.

وقالت الشرطة أن امرأة دفعت الضحية البالغة من العمر 42 عامًا إلى خط القطار المتجه شمالًا إلى شارع 42 ومحطة سيفينث أفينيو بعد الساعة 8:15 صباح يوم الاثنين.

وتم تأكيد إصابة المرأة بجروح في وجهها وساقيها حيث نقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج فيما قال المحققون إنه لم يتم تبادل كلمات بين المرأة والمشتبه بها قبل الدفع.

وقام المحققون بتفتيش المنصة وتحدثوا إلى الشهود، لكن المشتبه بها تمكنت من الهرب، ولا تزال الشرطة تبحث عن المرأة التي وصفوها بأنها في الثلاثينيات من عمرها وشوهدت آخر مرة وهي ترتدي وشاحًا متعدد الألوان وقميصًا أسود وسروالًا بيج.

وقال أحد شهود العيان ويدعى أليخاندرو ديجيسوس: "لقد بدا الأمر خبيثًا ومخيفًا، يمكن أن يحدث ذلك لأي شخص في ثانية واحدة، من المحتمل أن تكون تلك الضحية، لحسن الحظ، لم تسقط الضحية على مسارات القطار القادم".

يذكر أن 20 عملية دفع لمترو الأنفاق في أمريكا سجلت هذا العام، مقارنة بـ 17 في هذا الوقت من العام الماضي.