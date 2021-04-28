من هو الإعلامي عبدالله المديفر محاور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان؟

حظي الإعلامي السعودي عبدالله المديفر على اهتمام منقطع النظير خلال اليومين الماضيين بعد إعلان إدارته لقاء متلفزًا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية 2030.

وفي الوقت الذي أذيع فيه اللقاء عبر عدة قنوات فضائية منها "روتانا خليجية" التي تستضيف في الأساس برنامج "الليوان" الذي يقدمه المديفر، إلى جانب قنوات "الرسالة" و"إل بي سي" وإذاعة "روتانا إف إم"، تسائل مغردون عن المديفر وتفاصيل حياته الشخصية والعملية والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

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بكل الحب والتقدير..



هذا رابط اللقاء الخاص الذي أجريته مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان..https://t.co/cDZHKthhUY#لقاء_ولي_العهد

⠀ — عبدالله المديفر (@almodifer) April 27, 2021

ويعتبر المديفر المذيع السعودي الثالث الذي يحاور ولي العهد السعودي، حيث سبقه بذلك الإعلامي تركي الدخيل والإعلامي داوود الشريان.

من هو عبد الله المديفر؟

عبد الله المديفر (مواليد 1982) هو مقدم برامج وإعلامي سعودي وكاتب سابق يعمل في الإنتاج والاستشارات الإعلامية والحوارات التلفزيونية .

يقدم المديفر برنامجًا أسبوعيًا اسمه "في الصورة" إلى جانب البرنامج الرمضان "الليوان" على قناة "روتانا خليجية" وإذاعة "روتانا إف إم".

دراسته

درس المديفر وعاش طفولته بالكامل في مدينة بريدة، وأكمل تعليمه في كلية الشريعة والقانون، وعمل في الإعلام منذ فترة طويلة، كما أنه بدأ مسيرته المهنية عبر الدراما والتمثيل والإخراج.

اشتهر المديفر بظهوره في أفلام ذات صبغة محافظة عبر قنوات دينية مثل "المجد"، وكان أول ظهور له عبر الشاشة في فيلم " اليتيم عماد"، قبل أن يتحول إلى مجال الكتابة والإعداد والإنتاج التلفزيوني.

اشتهر طروحاته الجريئة في برامجه مثل "نبض الكلام" و"في الصميم" و"لقاء الجمعة"، كما سبق له استضافة أسماء ورموز نخبوية في مجالات مختلفة منهم الأمير تركي الفيصل والأمير خالد الفيصل والأمير الوليد بن طلال وغيرهم.

أعماله

برز عبد الله المديفر في الحوارات المباشرة مع الشخصيات ذات التأثير في الرأي العام السعودي والخليجي في برامج متعددة منها:

نبض الكلام على شاشة إم بي سي في رمضان 2011

في الصميم في رمضان على قناتي الرسالة وروتانا خليجية

لقاء الجمعة كل جمعة على قناتي الرسالة وروتانا خليجية

في الصورة على شاشة روتانا خليجية 2019/2018

الليوان على شاشة روتانا خليجية في رمضان 2019

انتقادات لعبدالله المديفر

وجهت لعبد الله المديفر انتقادات من الوسط السعودي وخصوصًا الباحث حسن فرحان المالكي حيث وصفه بغير الموضوعية وقلة المهنية والمذهبية وانتزاع الآراء المؤيدة للفكرة السلفية عن الصحابة انتزاعًا من ضيوفه

كما انتقد المديفر بملامسة الخطوط الحمراء والجرأة في طرح القضايا الحساسة في السعودية.

إيقاف برنامج في الصميم

تم إيقاف البرنامج عام 2013 لفترة محدودة ثم عاد المديفر للظهور مرة أخرى وفي عام 2015 تم إيقاف البرنامج للمرة الثانية.

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