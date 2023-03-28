البوابة - تتجه أنظار العالم اليوم نحو إمارة دبي لمتابعة تفاصيل موعد زفاف الشيخة مهرة ابنة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم.

وبدأت مظاهر الإثارة والتشويق تلوح في الهواء، إذ ينتظر المواطنون والمقيمون في الإمارات العربية المتحدة بفارغ الصبر لمعرفة ما إذا كان حفل الزفاف سيُقام قريبًا أم أن فترة الخطوبة ستستمر لعدة شهور.

الشيخة مهرة والشيخ مانع

موعد زفاف الشيخة مهرة والشيخ مانع

من المحتمل أن تتزوج ابنة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخة مهرة قريبًا من الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم.

وكانت الشيخة مهرة والشيخ مانع قد بدآ منذ نهاية الأسبوع الماضي بتلقي التهاني بمناسبة خطوبتهما على الرغم من أن عائلة آل مكتوم، العائلة المالكة الحاكمة لإمارة دبي وإحدى العائلات الست الحاكمة في الإمارات العربية المتحدة، تحافظ على مستوى عالٍ من الخصوصية عندما يتعلق الأمر بزوجات الشيوخ وبناتهم.

الشيخة مهرة

ولم تنشر عائلة آل مكتوم أي معلومة تتعلق حول موعد زفاف الشيخة مهرة من الشيخ مانع أو مكان إقامته أو الشخصيات التي سيتم دعوتها لحضور هذا الحدث المميّز سواء من دول الصديقة والشقيقة.

كما تحافظ عائلة آل مكتوم بشكلٍ خاص، والعائلات الحاكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكلٍ عام، كافة تفاصيل حياة الشيخات الخاصة - وهذا يمتد إلى كافة التفاصيل التي تتعلق بـ موعد زفاف الشيخة مهرة من الشيخ مانع.

وعلى الرغم من أن العروس الشيخة مُهرة تُعد من الشخصيات الفعّالة في منصات التواصل الاجتماعي عبر حسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام"، إلا أنها لم تنشر أي صورة أو تعليق بشأن الأنباء المتداولة حول خطوبتها من الشيخ مانع.

كما لم ينشر الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم أي تفاصيل تتعلق بخطوبته من الشيخة مهرة على الرغم من أن حسابه في تطبيق "إنستغرام" يعرض الكثير من مغامراته وسفراته ونشاطاته في عالم الفروسية.

وتوقعت مواقع تُعنى بأخبار العائلات الحاكمة بأن حفل زفاف الشيخة مهرة سيكون “مُترف” و”شديد الرُقي والفخامة” مثل حفل زفاف الشيخة شما بنت حمدان آل مكتوم، التي تزوجت من الشيخ عبد الله بن مروان القاسمي عام 2018 بفستان زفاف من تصميم مايكل سينكو كوتور.

موعد زفاف الشيخة مهرة والشيخ مانع

لم يتم الإعلان بشكلٍ رسمي عن موعد عقد قران الشيخة مهرة ورجل الأعمال الشيخ مانع حتى هذه اللحظة.

خطوبة الشيخة مهرة

لم يتم تأكيد خبر خطوبة الشيخة مهرة رسميًا من قبل الحكومة أو قنوات العائلة المالكة حتى الآن، لذا ترقبوا الإعلان الرسمي والمزيد من الأخبار حول موعد زواجهما ومكان إقامته.

وكانت عائلة آل مكتوم قد احتفلت قبل عدة سنوات بزواج ثلاثة من أبناء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهم:

الشيخ مكتوم بن محمد راشد آل مكتوم (35 عامًا) تزوج من الشيخة مريم بنت بطي آل مكتوم.

(35 عامًا) تزوج من الشيخة مريم بنت بطي آل مكتوم. الشيخ أحمد بن محمد راشد آل مكتوم ، رئيس مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة (32 عامًا) تزوج من الشيخة مدية بنت دلموج آل مكتوم.

، رئيس مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة (32 عامًا) تزوج من الشيخة مدية بنت دلموج آل مكتوم. الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، تزوج من بنت خالته الشيخة شيخة بنت سعيد بن ثاني آل مكتوم.

من هي الشيخة مهرة؟

هي ابنة السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولدت الشيخة مهرة في 26 فبراير 1994 وتخرجت هذا العام من جامعة في لندن، وحصلت على درجة علمية في العلاقات الدولية، مما يشير إلى مزيد من الدور العملي للمضي قدمًا كسفيرة محتملة للبلاد.

عملت الشيخة مهرة أيضًا كسفيرة لدبي والإمارات العربية المتحدة خلال معرض دبي إكسبو 2020، حيث زارت العديد من الأجنحة المختلفة والتقت بكبار الشخصيات.

كما عملت كسفيرة رئيسية للعائلة المالكة عند زيارة هيئة تنمية المجتمع التابعة لحكومة دبي خلال عيد الفطر 2021.

ورثت من والدها حب الحيوانات، وخاصة الصقور والخيول، وكلاهما مخلوقات لها تاريخ غني في الإمارات العربية المتحدة وترتبط بشكل خاص بعائلة آل مكتوم.

من هو خطيب الشيخة مهرة