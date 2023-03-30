البوابة - أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، قرارًا بتعيين نجله الأكبر خالد بن محمد بن زايد وليًا لعهد أبوظبي كجزء من سلسلة من التغييرات في القيادة العليا للدولة الخليجية.

وتلقى الشيخ خالد بن محمد بن زايد ووالده الشيخ محمد بن زايد عبارات التهنئة من حكام بقية الإمارات إلى جانب عدد من قادة الدول الخليجية الشقيقة.

وجاء تعيين الشيخ خالد وليًا لعهد أبوظبي أمرًا متوقعًا على نطاق واسع حيث تولى أدوارًا أكثر بروزًا في السنوات الأخيرة وسيؤدي ذلك إلى إنهاء التكهنات حول الشخصية الأبرز في الفترة المقبلة.

خالد بن محمد بن زايد و الشيخ محمد بن زايد

كما قام الشيخ محمد بن زايد بترقية ثلاثة من أشقائه، حيث عين الشيخ منصور نائب رئيس الوزراء نائبًا لرئيس الدولة، والشيخ طحنون والشيخ هزّاع نائبين لحاكم الإمارة.

وتأتي هذه التغييرات بعد قرابة عام من تولي الشيخ محمد بن زايد، رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، الاتحاد المؤلف من سبع إمارات، وحاكمًا لإمارة أبوظبي بعد وفاة أخيه غير الشقيق الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وفي السطور التالية نستعرض لكم نبذة سريعة عن خالد بن محمد بن زايد بعد تعيينه وليًا للعهد بأبوظبي؟

من هو خالد بن محمد بن زايد

اسمه الكامل: خالد بن محمد بن زايد بن سلطان بن زايد بن خليفة بن شخبوط بن ذياب بن عيسى بن نهيان آل نهيان.

تاريخ الولادة:8 يناير 1982

الأب: الابن الأكبر للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

الأم: الشيخة سلامة بنت حمدان بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان

المنصب: ولي عهد لإمارة أبوظبي

الخدمة العسكرية

تخرج من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في المملكة المتحدة.

خدم بجهاز أمن الدولة

مناصب الشيخ خالد

2016: رئيس جهاز أمن الدولة بدرجة وزير

2017: نائب مستشار الأمن الوطني بدرجة وزير

2019: رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي

2021: رئيس مجلس الإمارات للجينوم

رئيس لجنة أبوظبي للشؤون الاستراتيجية

عضو مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"



