أثار الإعلامي العراقي ريناس علي قلق متابعيه بعدما اضطر لمغادرة استديوهات قناة "العهد" نتيجة تعرضه لوعكة صحية أسقطته أرضًا مغشيًا عليه أثناء تقديمه برنامجه اليومي "بتوقيت العاصمة".

وأظهر مقطع الفيديو الذي جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي اللحظات التي سبقت سقوط الإعلامي ريناس علي مغشيًا عليه نحو الأرض.

وبدت علامات التعب واضحة على الإعلامي ريناس علي قبل أن يصمت لفترة من الزمن ثم تفوه بعبارة "لا حول ولا قوة إلا بالله" والسعال مرتين ثم انكب على وجهه نحو الطاولة قبل أن يسقط عن كرسيه نحو أرضية الاستديو.

وسارعت قناة "العهد" التي تبث برنامج "بتوقيت العاصمة"، إلى تكرار "برومو" الحلقة لدقائق، في إشارة على التعامل مع ظرف طارئ.

وأعرب متابعو ريناس عن قلقهم إزاء حالته الصحية وما إذا كان قد تعرض لجلطة في القلب أما لا.

ولم يتم الكشف عن الحالة الصحية لريناس حتى هذه اللحظة من قِبل عائلته أو من قِبل إدارة قناة العهد القناة.

من هو ريناس علي

إعلامي عراقي.

في عام 1996 بدأ ريناس علي مسيرته الإعلامية من خلال برنامج صوت الجماهير.

بين عامي 2010-2016: عمل في إعداد برامج الصحافة الاستقصائية الميدانية في برنامج "كلام ليكس" على قناة "السومرية.

قدّم برنامج "الشاهد" على قناة "دجلة الفضائية"

في عام 2016: بدأ بتقديم برنامج "بتوقيت العاصمة" على قناة "العهد الفضائية".

الحالة الاجتماعية

متزوج من الإعلامية العراقية سناء فيصل.

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