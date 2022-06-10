من هي الدكتورة سنية حبوب التي يحتفل بها محرك غوغل ؟

احتفل محرك البحث الشهير "غوغل – Google" برائدة الطب الدكتورة سنية حبوب ، التي تعد واحدة من أوائل الطبيبات في لبنان اللواتي واصلن إلهام عدد لا يحصى من الفتيات والنساء اللبنانيات للحصول على التعليم.

ويصادف العاشر من حزيران (يونيو) يوم تخرج الدكتورة سنية حبّوب من كلية الطب في الولايات المتحدة عام 1931.

وكانت الدكتورة سنية حبوب قد حصلت على شهادتها الطبية في أمراض النساء والتوليد من كلية الطب النسائية في ولاية بنسلفانيا، وتكريمًا لنجاحها، تم تخصيص منحة دراسية باسمها.

وبعد خمسين عامًا من الخدمة الطبية، كرمت الحكومة اللبنانية الدكتورة سنية بميدالية الصحة الاستحقاق عام 1982 وأطلقت عليها اسم أحد شوارع بيروت.

وبهذه المناسبة الهامة، نستعرض لكم في هذا التقرير أبرز المعلومات عن الدكتورة سنية حبوب.

من هي سنية حبوب

ولدت الدكتورة سنية حبوب سنة 1901 في العاصمة اللبنانية بيروت.

والدها هو مصطفى حبوب الذي كان يعمل تاجرًا للجلود، والدتها عادلة الجزائري وهي من أصول تركيا.

تعليم سنية حبوب

حرصت والدة سنية أن تكمل تعليمها، لتلتحق سنية حبوب بالكلية الأمريكية للبنات ومن ثم الجامعة الأميركية في بيروت.

ولأن النساء لم يكن يتم قبولهن في البرنامج الطبي بالجامعة الأمريكية في ذلك الوقت، فقد قررت الحصول على شهادة طبية في الولايات المتحدة.

في عام 1931، تخرجت حبوب من كلية الطب النسائية في بنسلفانيا، وكانت الخريجة العربية الوحيدة في الكلية.

وبقيت الدكتورة سنية في الولايات المتحدة عام 1932 لمزيد من التدريب في أمراض النساء والتوليد.

عودة سنية جبوب إلى لبنان

فتحت عيادة في بيروت، حيث كانت تقدم الخدمات الطبية مجانًا للنساء اللاتي لا يستطعن تحمل التكاليف.

عملت مع عدة منظمات خيرية وتطوعية من بينها الصليب الأحمر اللبناني وأيضًا دار الأيتام المسلمين ورابطة الشابات المسلمات.

زواج الدكتورة سنية حبوب

تزوجت من الصحفي اللبناني محمد النقاش ولديها منه ابنتان.

وفاة سنية حبوب

توفت الدكتورة سنية حبوب في عام 1983 عن عمر يناهز 82 عامًا.