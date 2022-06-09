من هي شيلا الرويلي.. أول سعودية تتقلد منصبًا قياديًا بالبنك المركزي

سيطر اسم شيلا الرويلي على أحادث المغردين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بعد صدور الإرادة الملكية بتعينيها في منصب عضو مجلس إدارة البنك المركزي السعودي.

وسارع المغردون إلى تهنئة شيلا باختيارها لهذا المنصب، وبالثقة الممنوحة لها من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

كما انشغل النشطاء عن أي معلومة تتعلق بـ شيلا والمناصب التي تقلدت بها سابقًا حتى تم اختيارها لتتولى هذا المنصب المرموق وتكون أول امرأة سعودية تشغل هذا المنصب.

من هي شيلا الرويلي

ولدت شيلا الرويلي في عام 1966.

في عام 1987 حصلت على البكالوريوس في هندسة العمارة الداخلية من جامعة الملك فيصل.

في عام 1997 حصلت على ماجستير في الإدارة المالية من الجامعة الأميركية في بيروت.

في عام 2018 حصلت على ماجستير في إدارة الأعمال من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة.

مناصب شيلا الرويلي

شغلت العديد من المناصب في شركة أرامكو عملاق النفط السعودي، منها:

مدير إدارة التحليل العالمي خلال الفترة 2018 – 2019.

مدير إدارة المخاطر المالية في إدارة الخزانة.

رئيسة قسم إدارة الاستثمار في إدارة الخزانة.

كما شاركت في قيادة فريق إنشاء شركة وصاية وهي شركة تُعنى بإدارة الاستثمار العالمي ومسؤولة عن استثمار صناديق التقاعد الخاصة بأرامكو السعودية.

وتشغل شيلا حاليًا الرئيس التنفيذي لشركة وصاية العالمية للاستثمار، إحدى الشركات التابعة لأرامكو السعودية.

تم اختيار شيلا ضمن قائمة لأكثر 25 امرأة مؤثرة في قطاع الطاقة لعام 2021، من قبل مؤسسة هارت إنيرجي، والتي ركزت على النساء اللاتي أحدثن علامة فارقة في هذا القطاع عالميًا.