مهددًا حياة آلاف الفقمات والبطاريق.. الصور الأولى لأضخم جبل جليدي بالقرب من بجزيرة جورجيا

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن الصور الأولى لجبل جليدي يزن تريليون طن وهو في طريقه للاصطدام بجزيرة جورجيا الجنوبية في جنوب المحيط الأطلسي.

ويراقب خبراء من جميع أنحاء العالم بقلق الغطاء الجليدي الضخم - الذي يقارب حجم مقاطعة ديفون جنوب غرب إنجلترا - وهو يزحف بالقرب من شواطئ إقليم ما وراء البحار البريطاني.

Lots of talk about the recent movements of #iceberg A68A nearing South Georgia. Here's the view from @CopernicusEU #Sentinel3 #OLCI over the last month or so. Gif made using @sinergise @sentinel_hub. pic.twitter.com/zbAAaiwKXS — Ben Loveday (@brloveday) November 6, 2020

ويحذر العلماء من أن أكبر جبل جليدي في العالم يتجه نحو اليابسة - مما يعرض حياة الآلاف من الفقمات وطيور البطريق وغيرها من الحيوانات البرية للخطر.

وحذر العلماء من أنه إذا اصطدم بالجزيرة فسوف يتسبب ذلك في أضرار بيئية جسيمة لملاذ الحياة البرية، وهو أرض خصبة لأكثر من مليون حيوان.

ويقدر وزن الجبل الجليدي بحوالي تريليون طن، ونظرًا لحقيقة أنه لا يتجاوز عمقه 200 متر، فإنه يمكن أن يقترب من اليابسة أكثر من العديد من الجبال الجليدية العملاقة الأخرى.

وكان الجبل الجليدي المسمى رسميًا A68a قد انفصل عن الجرف الجليدي في القطب الجنوبي قبل ثلاث سنوات وسافر أكثر من 10000 ميل للوصول إلى موقعه الحالي في جنوب المحيط الأطلسي، على بعد 125 ميلاً قبالة جورجيا الجنوبية.

#iceberg: A68a edging towards S. Georgia and its wildlife. Time lapse of Sentinel-3 SLSTR imagery for week beginning 30-Nov. Island at top RH corner. Currently at 197 km away and closing. (Data @sentinel_hub & @ESA_EO) pic.twitter.com/jOFufUDeQw — SHS Space Science (@SHS_Space) December 6, 2020

وقال "أندرو فليمينغ" من هيئة "بريتيش أنتركتيك سورفي" إن "أرجحية حدوث اصطدام هي 50%".

وتعيش في جزيرة جورجيا الجنوبية الآلاف من البطاريق بأنواع مختلفة إلى جانب حيوانات فقمة وطيور قطرس.

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وفي حال رسا جبل الجليد على مقربة من الجزيرة، قد يصعب على هذه الحيوانات تأمين القوت لها ولصغارها، ما يشكّل خطرًا على بقائها.

وقد تزعزع أيضًا هذه الكتلة الجليدية النظام البيئي في قاع المحيط الذي قد يتطلّب تعافيه عقودًا أو حتّى قرونًا.

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وقد ينبعث الكربون المحتبس في هذه الكائنات في المحيط والغلاف الجوي، مفاقمًا من انبعاثات غازات الدفيئة البشرية المصدر، بحسب العلماء.

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