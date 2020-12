مهددًا حياة آلاف الفقمات والبطاريق.. الصور الأولى لأضخم جبل جليدي بالقرب من بجزيرة جورجيا

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن الصور الأولى لجبل جليدي يزن تريليون طن وهو في طريقه للاصطدام بجزيرة جورجيا الجنوبية في جنوب المحيط الأطلسي.

ويراقب خبراء من جميع أنحاء العالم بقلق الغطاء الجليدي الضخم - الذي يقارب حجم مقاطعة ديفون جنوب غرب إنجلترا - وهو يزحف بالقرب من شواطئ إقليم ما وراء البحار البريطاني.

Lots of talk about the recent movements of #iceberg A68A nearing South Georgia. Here's the view from @CopernicusEU #Sentinel3 #OLCI over the last month or so. Gif made using @sinergise @sentinel_hub. pic.twitter.com/zbAAaiwKXS