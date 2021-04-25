مهرب غير مسبوق..القبض على قط يحمل المخدرات داخل السجون في بنما (فيديو)

ألقت السلطات في بنما على مهرب مخدرات غير مسبوق، وذلك لأنه ليس بشري في الحقيقة، وإنما هو عبارة عن قط أبيض اللون كان يحمل مجموعة متنوعة من المخدرات في كيس مربوط بجسده أثناء محاولته دخول أحد السجون.

وتم ضبط القط خارج سجن نويفا إسبيرانزا، الذي يضم أكثر من 1700 سجين، في مقاطعة كولون الكاريبية، بشمال العاصمة بنما سيتي.

#SucesosCri Momentos de la captura del narco gato que transportaba sustancias ilícitas a la cárcel Nueva Esperanza, Colón. Una fundación solicitó la libertad condicional para que se rehabilite y deje el mal vicio. Fiscalía de Drogas remitirá el gato a la fundación. @CortezDelfia pic.twitter.com/85jmBmKpSq — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) April 16, 2021

من جانبه، قال أندريس جوتيريز، رئيس هيئة السجون في بنما: "كان الحيوان مربوطا بقطعة قماش حول رقبته، تحتوي على عبوات ملفوفة من مسحوق أبيض وأوراق و مواد نباتية"، حيث أفاد مسؤول آخر بأن هذه المواد من المحتمل أن تكون "كوكايين وكراك وماريغوانا، وفق صحيفة "تايمز أوف مالطا".

وأكد مكتب المدعي العام للمخدرات في مقاطعة كولون في "تويتر" أنه فتح تحقيقا حول استخدام الحيوانات لتهريب مواد غير مشروعة إلى سجن نويفا إسبيرانزا.

وكان قد تم تداول صور للمخدرات والقط الذي تم القبض عليه متلبسًا، في حين أن سيتم نقل الحيوان إلى مركز تبني الحيوانات الأليفة وفقًا للمدعي العام إدواردو رودريغيز.

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