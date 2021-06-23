الجينز المبلل موضة جديدة.. هايلي بيبر تبدو كمن تبولت على نفسه!

لا يتوقف عالم الموضة والأزياء عن ادهاشنا في كل عام بأغرب وأجمل وحتى أسوء الصحيات الموضة التي يتهافت المشاهير على ارتدائها.

ويبدو أن هذا العام سيتفوق بأسوء وأغرب إطلالة شهدها عالم الأزياء وارتداها نجوم الفن والموضة.

"الجينز المبلل" من الأمام هو "جنون" هذه السنة، حيث يبدو من يردتده كمن تبول على نفسه بشكل حرفي، وعلى الرغم من غرابة وعدم منطقية هذه الجينز إلا أن عدد من المشاهير قاموا برتدائه.

إليكم قائمة المشاهير الذين ارتدوا "الجينز المبلل":

إدريس إلبا

كريستيانو رونالدو



كانييه ويست



هايلي بيبر

ويبدو أن صاحب هذه الفكرة قد اقتباسها من الفيلم الأجنبي "بيلي ماديسون" (Billy Madison)، من بطولة آدم ساندلر.

فكرة الفيلم

يلجأ بطل الفيلم إلى فكرة بل الجينز من أجل حماية طفل صغير تبول على نفسه من التنمر، ويخبر جميع الأطفال بأن "الجينز المبلل" وهو الشيء الجميل والدارج في هذا الوقت.

وبالنظر إلى الفكرة المرجحة لمصدر هذه الموضة فمن الممكن أن يكون هذا الجينز نوع من أنواع تسليط الضوء على مرض "سلل البول".

وسلل البول هو هو فقدان القدرة على التحكم في المثانة، وهي مشكلة شائعة وغالبًا ما تكون محرجة. وتتراوح حدته بين تسريب البول بين الحين والآخر أثناء السعال أو العطس، إلى الشعور برغبة ملحة في التبول بشكل مفاجئ وقوي لدرجة أنك قد لا تصل إلى المرحاض في الوقت المناسب. حسب موقع (مايو كلينك)