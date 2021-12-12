موقع وزاري أردني يستبدل خيار الجنس بالنوع الاجتماعي .. ومعلقون: بلشنا!

فاجئ الموقع الإلكتروني لوزارة الصناعة والتجارة في الأردن مستخدميه باستبدال خيار "الجنس" بعبارة "النوع الاجتماعي" مع خيارين "ذكر / أنثى".

وبدأ الجدل حين رصد أحد الأردنيين العبارة الغريبة أثناء تصفحه دليل بدء العمل على الموقع الإلكتروني للوزارة وعند الوصول الى خيار "الجنس"، فوجئ بعبارة "النوع الاجتماعي". (الصور التالية توضح المقصود)

وتواصل المواطن الأردني مع إحدى الإذاعات الأردنية للاستفسار عن تغيير كلمة "الجنس" والتي اعتاد عليها الشارع الأردني في المعاملات الرسمية واستبدالها بعبارة "النوع الاجتماعي" مؤكدًا بأنها المرة الأولى التي يواجه فيها هذه التغيير.

وعند انتشار تفاصيل التغيير على مواقع التواصل الاجتماعي، تساءل النشطاء عما إذا كان هناك تعميم رسمي من قبل الحكومة الأردنية أم لا.

في حين اعتبر عدد من النشطاء بأن هذا التغير "ليس بريئًا" وبأنه ينبئ بتغيير مُحتمل يتعلق بالمعاملات الحكومية ومحاولة تطبيع كلمات دخيلة على المجتمع الأردني تتعلق بمجتمع الميم.

فيما اعتبر البعض أن التشابه بين موقع وزارة الصناعة وبين دورات إدماج النوع الاجتماعي التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم ليست بريئة.

وكانت دورات إدماج النوع الاجتماعي التي تقيمها وزارة التربية والتعليم الأردنية قد قوبلت برفض الأردنيين الذين اعتبروها خروجًا عن فلسفة التربية والتعليم والشريعة الإسلامية وعادات المجتمع الأردني وأعرافه.

ونفت وزارة التربية والتعليم بأن يكون لهذه الدورات أي علاقة بالشذوذ الجنسي، وأكدت أن هذه الدورات هي فقط لمساعدة المعلم على تصميم أنشطة تعليمية تراعي الاختلاف بين الجنسين.

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