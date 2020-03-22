"ميركل" تتسوق بمفردها في زمن "كورونا".. والنبيذ أبرز مشترياتها!

شوهدت المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" وهي تشتري أربع زجاجات من النبيذ، بينما كانت أزمة فيروس "كورونا" تتأجج في بلادها مع تسجيل إصابة 22 ألف شخص ووفاة 84 شخص حتى الآن.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد ذهبت ميركل مساء الجمعة، 20 مارس 2020، للتسوق في السوبر ماركت الواقع في وسط العاصمة برلين والذي ترتاده دائمًا، بحسبما ذكر العاملون هناك.

وأوضحت الصحيفة أن "ميركل" ذهبت أولًا إلى قسم الخضار وقسم البقالة، ثم ملأت سلة التسوق بأشياء من بينها 4 زجاجات نبيذ والكريز والصابون وورق التواليت، ودفعت حساب ما تسوقته عن طريق البطاقة الائتمانية.

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وتظهر الصور المتداولة عدم مبالغة المستشارة في المشتريات، على عكس ما شاهدناه خلال الفترة الأخيرة من لهفة المتسوقين وسعيهم لملئ عرباتهم قدر المستطاع وتخزين الطعام، وخاصة ورق التواليت خوفًا من إطالة أمد الوباء.

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وكانت السلطات الألمانية قد أعلنت منع دخول مواطني الدول الأوروبية إلى أراضيها خوفًا من تفشى فيروس "كورونا"، كما رصدت 822 مليار يورو (759.45 مليار جنيه استرليني) لتمويل ما أسمته الحرب ضد فيروس "كورونا".

وطبقا لقناة "زد دى إف الألمانية"، فإنه رغم الزيادة الكبيرة في عدد الأشخاص المصابين بفيروس "كورونا" وسرعة انتشاره، إلا أن الحكومة الفيدرالية حاليًا لا تفكر فى فرض حظر للتجول، وبالتالي تتخذ فى البداية مسارًا مختلفًا عن دول الاتحاد الأوروبي إيطاليا وفرنسا وإسبانيا والنمسا وبلجيكا.

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