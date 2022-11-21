"ميسي وينه كسرنا عينه".. جماهير سعودية تتوعد المنتخب الأرجنتيني

ساعات قليلة تفصلنا عن اللقاء المرتقب بين المنتخب السعودي ونظيره الأرجنتيني ضمن المجموعة الثالثة من نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وعلى استاد لوسيل، يستهل المنتخب السعودي لكرة القدم مشاركته المونديالية السادسة في بطولة كأس العالم قطر 2022 بالتشكيلة النهائية التي اختارها المدرب الفني هيرفي رينارد.

ويتعين على المنتخب الأخضر خوض مباراة العمر إذا ما أراد تحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق الأمريكي الجنوبي (الأرجنتين) بقيادة ليونيل ميسي.

وفي الوقت الذي أنهى المنتخب السعودي تدريباته للقاء المنتظر، توعدت جماهير المنتخب الأخضر نظرائهم الأرجنتينيين بأغانٍ وأهازيج تتضمن كلمات استفزازية واضحة لهم.

وأظهرت مقاطع فيديو "طريفة" جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي الجماهير السعودية وهي تتوعد المنتخب الأرجنتيني وقائدهم "ليونيل ميسي" بعبارات "صارمة" ومنها: "ميسي وينه كسرنا عينه" و"ميسي عذبناه، هم هم أكلناه".

🚨🎙— جماهير السعودية :



" ميسي عذبناه، هم هم أكلناه ". pic.twitter.com/g1XK73wwcj — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) November 17, 2022

الجمهور السعودي في سوق واقف:



"ميسي وينه،كسرنا عينه.🇸🇦🔥"



pic.twitter.com/7qWSrAJxyA — Gorgeous (@gorgeous4ew) November 20, 2022

وأعاد النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي تداول مقاطع الفيديو التي أظهرت عبارات الوعيد التي أطلقها جمهور "الأخضر" في ساحات سوق واقف في العاصمة القطرية الدوحة وعدد من أماكن تجمع المشجعين.

وكانت تقارير إعلامية عالمية قد أشارت إلى أن ليونيل ميسي يخوض تدريبات منفردة بعيدًا عن باقي لاعبي المنتخب الأرجنتيني، وسط تلميحات بإمكانية غيابه عن مواجهة المنتخب السعودي.

تركي آل شيخ يتوعد المنتخب الأرجنتيني

من جهته، نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل شيخ صورة لجماهير المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم باكية في مشهدٍ من مباراة سابقة وأرفقها بكلمة واحدة: "قريبًا" في إشارة إلى الخسارة المرتقبة لمنتخبهم الوطني والتي ستبكي جماهيرهم قريبًا.

المنتخب السعودي في كأس العالم

يأمل المنتخب السعودي تكرار سيناريو مونديال 1994 والتأهل إلى الدور ثمن النهائي حين سجل سعيد العويران هدف الفوز في مرمى المنتخب البلجيكي قبل أن يخسر أمام السويد.