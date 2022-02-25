كذب المنجمون ولو صدقوا .. هل تنبأ ميشال حايك بالحرب الروسية والأوكرانية؟

تلقى توقعات "المنجّمين" حول أحداث ومصائر عديدة مع نهاية كل عام على اهتمام المتابعين، سواء ممن يصدّق تلك التوقعات أو ممن يتابعها بهدف التسلية.

وككل عام، تحظى "قنبلة التوقّعات" التي يطلقها المتنبئ اللبناني الشهير "ميشال حايك" على اهتمام روّاد مواقع التواصل الاجتماعي الذين يعيدون نشرها وتداولها مع كل حدث ضخم يشهده العالم سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو حتى الفني.

ولأكثر من مرة، أصابت توقعات حايك عين الحقيقة، فبعد توقعاته بشأن أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح وانفجار مرفأ بيروت ووفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أعاد النشطاء تداول مقطع فيديو له تحدث فيه عن الحرب الأوكرانية الروسية.

وقال إنّ "دعسة روسية ناقصة ستكلف بوتين وروسيا غاليًا، فيما سيشهد الكرملن ومحيطه سيشهد تفككًا".

وذكر حايك انّ "مدافع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تسكتها اتصالات الرئيس الأميركي جو بايدن".

وأضاف أنّ "حجم الدمار في روسيا وأوكرانيا سيدفع بوتين الى التراجع المشروط"

ومع دخول العملية العسكرية الروسية يومها الثاني، أعلنت أوكرانيا التعبئة العامة، كما أطلقت عملية دفاعية في المناطق الجنوبية وشرق خيرسون فيما سُمع في العاصمة الأوكرانية كييف في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، 25 فبراير 2022.

وقال نائب وزير الداخلية الأوكراني بأن الضربات الروسية استؤنفت ضد كييف بصواريخ كروز أو صواريخ باليستية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه تلقى معلومات عن دخول "مجموعات تخريبية تابعة للعدو" إلى كييف، مؤكدا أنه الهدف الأول على لائحة الأهداف الروسية وعائلته الهدف الثاني.

وأضاف زيلينسكي أنه لن يغادر كييف، وأن عائلته ستبقى في أوكرانيا.