ميكي ماوس يودع ديزني قريبًا

تستعد شخصية " ميكي ماوس " المحبوبة لمغادرة ديزني قريبًا في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق يتعلق بحقوق الملكية الحصرية للشركة الأمريكية العملاقة وذلك رغم مضي 95 عامًا من ظهور لشخصية لأول مرة في 1928.

وباتت شركة "ديزني" الأمريكية مهددة بخطر فقدان الحقوق الحصرية لبعض الشخصيات الأكثر مسؤولية عن الاعتراف العالمي بالعلامة التجارية في عام 2024 وهي المدة الزمنية التي تنتهي بعدها حقوق الملكية للفئات الفنية التي تنتمي إليها هذه الشخصية في القانون الأميركي.

وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن حقوق الملكية الحصرية لشخصية ميكي ماوس بحلول عام 2024، مما يمنح أي شخص الفرصة لاستخدام الشخصية الكرتونية الشهيرة في محتوى غير تابع لشركة "ديزني – Disney".

وكانت شخصية ميكي ماوس قد ظهرت لأول مرة في فيلم قصير بالأبيض والأسود لمدة دقيقة أخرجه والت ديزني وآب أيوركس في عام 1928.

ومنذ ذلك الحين، تمت حماية حقوق الطبع والنشر الخاصة بشركة ديزني لمدة 56 عامًا، لكن الشركة الأمريكية ضغطت على الفور للحصول على حماية أخرى لحقوق الطبع والنشر لمدة 75 عامًا أخرى بموجب قانون حقوق الطبع والنشر لعام 1976.

ثم في عام 1998، تلقت ديزني تمديدًا آخر، حيث حصلت على الحماية لمدة 95 عامًا.

ميكي ماوس

شخصية أسطورية أصبحت رمزًا للأمل خلال فترة الكساد الكبير في أمريكا وتم تضمينها في فيلم قصير عام 1928

ظهر ميكي ماوس أيضًا في كثير من القصص المصورة من سنة 1930 للرسام فلويد جوتفريدسون الذي‏ كتب ورسم قصص مصورة لميكي ماوس لأكثر من 45 سنة.

وعلى مدار قرون، أصبح ميكي ماوس ببنطاله أحمر وحذائه الأصفر وقفازاته البيضاء سواء في القصص المصورة أم في أفلام "والت ديزي" من الشخصيات المؤثرة في المجتمع الأمريكي والعالم، حيث أصدرت طوابع وملابس واكسسوارات تحمل صورته، وصنعت ساعات ومذكرات تحمل صورته يتهافت لشرائها الكبير والصغير.

شقيقة ميكي ماوس

هل كنت تعرف بأن لدى شخصية ميكي ماوس شقيقة أكبر منه تدعى Amely Mouse-Fieldmouse.

وظهرت Amely Mouse-Fieldmouse، وهي والدة مورت وفيردي، لأول مرة في حلقة نُشرت عام 1932، عندما أتت الى منزل "ميكي ماوس"سائلة عنه لتطلب منه خدمة ما.

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