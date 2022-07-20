مُعلم يغتصب 18 طالبة في مدرسة ابتدائية بإيران

هزّت تفاصيل جريمة اغتصاب 18 طالبة من قبل أحد المعلمين العاملين في مدرسة ابتدائية بمدينة فردوس التابعة لمحافظة خراسان الجنوبية الشارع الإيراني.

وكشفت الصحفية الإيرانية هديه كيمايى تفاصيل الجريمة المروعة بالوثائق ونشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر" عبر سلسلة من التغريدات.

وفقًا للوثيقة والمعلومات التي نشرتها الصحفية هديه كيمايى عبر "تويتر" فإن مُعلم يبلغ من العمر 55 عامًا والذي قام بالاعتداء الجنسي على 18 طالبة على الأقل تتراوح أعمارهن بين 8 و 11 عامًا.

الترجمة: "مدرس بالمدرسة يبلغ من العمر 55 عامًا يدعى ج. د قام بالاعتداء الجنسي على 18 طالبة في المدرسة الابتدائية تتراوح أعمارهن بين 8 و 11 سنة في مدينة فردوس، قال لأسرة الفتيات، يجب عليهن إكمال القرآن حتى أتمكن من تقديم دروس تعزيز مجانية لفتياتك"

الترجمة: اغتصب "ج . د" فتيات في موقف السيارات بمنزله عندما أتوا إليه لتلقي دروس خصوصية وعرض عليهن مقاطع فيديو جنسية على هاتفه".

الترجمة: "قالت إحدى الفتيات بأنه يحدق فجأة في مكان ما ولا يقول أي شيء. اتصلت بنا مديرة المدرسة وقالت إن إحدى الفتيات تحدثت إليها عن اغتصابها على يد معلم يبلغ من العمر 55 عامًا".

وبحسب هذه المعلومات فإن المُدرس المتحرش قام بالاعتداء الجنسي على طالباته بحجة تنظيم دورة لتعليم القرآن الكريم خارج ساعات التدريس في ساحة اصطفاف السيارات التابعة لمنزله.

اغتصاب في ساحة منزل معلم بإيران

وأضافت أن حوادث الاغتصاب وقعت في شهر مايو الماضي حين اعتدى جنسيًا ولفظيًا على الطالبات أثناء تعليمهن في ساحة منزله، وجري متابعة هذه الجريمة من خلال الجهات المختصة والقضاء"

وذكرت الصحفية هديه كيمايى أن سبعة أشخاص رفعوا دعوى ضد هذا المعلم واتهمته "بالتحرش الجنسي" و"الاستغلال الجنسي بحق الأطفال" و"إتاحة محتوى فاحش ومبتذل للأطفال والمراهقون".

وذكرت الصحفية بأن الحكم في هذه القضايا صرت قبل أيام وحُكم على هذا الشخص بالسجن لمدة عامين من الدرجة السادسة بتهمة "الاتصال بالتحرش الجنسي" وبالسجن خمس سنوات بتهمة "الاستغلال الجنسي بحق حيازة الأطفال".

كما حُكم عليه بالسجن لمدة عامين بالحرمان من الإقامة في محافظة جنوب خراسان كعقوبة إضافية.

وقال والد إحدى الفتيات، الذي لم يرغب في الكشف عن هويتها، في مقابلة مع مراسلة إيران الدولية هدیه کیمایی، إن هذا المعلم له تاريخ في اغتصاب الطلاب والاعتداء عليهم في الماضي.

وقال مصدر مطلع في مدينة الفردوس إن مدير المدرسة، حيث يعمل المُعلم المغتصب، قام بتبليغ مدير التعليم في المدينة عندما علم بالاعتداء على الطالبات، لكن هذا المسؤول طلب منه عدم التوسط في قضية التحرش الجنسي وأمره بإجبار الطالبات على الالتزام بالصمت وإلا سيتم طرده.

وفقًا لهذا المصدر المطلع، لم تستجب الطالبات وذويهم لأوامر المسؤول وسجلوا دعوى قضائية بحق المعلم المغتصب وتم اعتقاله لمدة أسبوع قبل أن تم الإفراج عنه بكفالة قدرها 500 مليون وهو ما دفع الأهالي للاحتجاج ضد هذا القرار حتى تم الزج به مجددًا.

في السنوات القليلة الماضية، شهدت إيران العديد من قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال ومنها تحرش مُعلم بطلابه في مدرسة للبنين بطهران.

وفي أصفهان، نُشر خبر اعتداء جنسي على عدد من طلاب مدرسة ابتدائية في أصفهان من قبل أحد أعضاء رابطة أولياء الأمور والمعلمين في هذه المدرسة.