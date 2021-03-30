نجمة "تيك توك" تروي تجربة مروعة لفحصها كمتحولة جنسيًا في مطارات أمريكا

لفتت نجمة "تيك توك" الأمريكية "روز مونتويا" انتباه أكثر من 20 مليون شخص بعد مشاركة تجربتها مع "إدارة أمن النقل – TSA" في المطار مؤخرًا.

وفي الفيديو، أوضحت مونتويا تجربتها أثناء فحصها عند نقطة تفتيش تابعة لإدارة أمن المواصلات خلال رحلتها الأخيرة.

وقالت في الفيديو: "هل يمكننا التحدث عن مدى فظاعة السفر وأنت متحول جنسيًا في بعض الأحيان؟ لدي دائمًا قلق شديد يؤدي إلى المرور بالأمن. وهذا يعني أنني أدرك تمامًا امتياز تصحيح جميع المستندات الخاصة بي. لذا، فإن علامة الجنس على رخصتي، على سبيل المثال، تقول أنثى".

وشرحت "مونتويا" كيف سألها أحد الضباط عما إذا كان لديها أي شيء في سروالها، بعد أن انطلق المنبه أثناء مرورها عبر الماسح الضوئي المخصص للإناث، لتجيب "مونتويا" بـ"لا".

وبعدها خضعت لفحص ثان، بعد إنطلاق الإنذار مرة أخرى، لتبلغ الضابط بأنها "متحولة جنسيًا"، وسألها الضابط عما إذا كانت تريد "أن يتم فحصها كرجل بدلًا من ذلك".

أرادت "مونتويا" إنهاء الوضع برمته، وقالت إنها ستخضع للفحص على أنها ذكر، على الرغم من عدم رغبتها في ذلك.

وأثناء المرور عبر الماسح الضوئي "الذكر"، انطلق جرس الإنذار، وكان ذلك عندما أخبرها الضابط أنها بحاجة إلى أن تربت على الأرض. عندما سألها الضابط عما إذا كانت تريد "رجلًا يفعل ذلك"، أجابت مونتويا "لا على الإطلاق".

وشرحت "مونتويا" لمسؤول إدارة أمن المواصلات أن الضابط الذي ربت عليها "حدق في فخذها بشكل غير مريح" مما جعلها تشعر "بعدم الأمان في تلك اللحظة".

في الماضي، ذكرت "مونتويا" أنها أُجبرت على إجراء "عروض خاصة" و"تم التحرش بها بشكل غير لائق" من قبل كل من ضباط إدارة أمن المواصلات ذكورًا وإناثًا. خلال إحدى هذه العروض الخاصة، قالت "مونتويا" إنها أجبرت على خلع سروالها.

وقالت: "يشمل هذا على سبيل المثال لا الحصر الأشخاص المتحولين جنسيًا، الأشخاص مزدوجي الجنس، الأشخاص غير النحيفين، الأشخاص ذوي الشعر الكثيف / المجعد، الأشخاص ذوي البشرة الزائدة، الأشخاص ذوي الإعاقة، إلخ، آمل أن تكون قصتي بمثابة تذكير لجميع الأشخاص بأنه يجب عليك الدفاع عن الصواب والدفاع عن نفسك."

وعندما سألت مونتويا المتحدث باسم إدارة أمن المواصلات عما إذا كانت الماسحات الضوئية مصنفة حسب الجنس أم لا، قال المتحدث أن الماسحات الضوئية تستخدم "تقنية ثنائية".

وبعد نشر الفيديو على TikTok، ورد أن "إدارة أمن النقل – TSA" تواصلت مع "مونتويا" لمناقشة تجربتها.

وأوضحت "مونتويا" بعد التحدث مع المتحدث باسم إدارة أمن المواصلات: "عندما يمر شخص ما بأجهزة مسح الجسم بالكامل في إدارة أمن المواصلات، يكون لدى وكيل إدارة أمن المواصلات قرارًا في جزء من الثانية ليقرر ما إذا كان سيتم مسح هذا المسافر كذكر أو أنثى"

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