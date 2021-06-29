نسمة من الماضي.. منحوتة زجاجية تحتوي على هواء القطب الجنوبي من عام 1765

يستضيف مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المزمع عقده في شهر نوفمبر القادم في مدينة غلاسكو الإسكتلندية منحوتة زجاجية تحتوي على هواء القطب الجنوبي من عام 1765.

وسيعرض الفنان والنحات "واين بينيتي" أعمالًا فنية في معرض "بولار زيرو" في مركز جلاسكو للعلوم ضمن الدورة السادسة والعشرين من المؤتمر الدولي.

وسيكون محور العرض منحوتة زجاجية أصلية تحتوي على هواء من عام 1765 مستخرج من نواة جليد بالقارة القطبية الجنوبية تحتوي على فقاعات صغيرة من الهواء.

وقال "بينيتي" بأنه أمضى السنوات الخمس الماضية في التعاون مع علماء من شركة المسح البريطانية للقطب الجنوبي BAS الذين حفروا وحللوا وحفظوا أسطوانات الجليد من أعماق الغطاء الجليدي في القطب الجنوبي والتي تسجل تغير المناخ في الماضي.

وتابع: "يأتي المعرض في وقت يبدو أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى الى حل أزمة المناخ، آمل أن تتوسط الأعمال الفنية في حوار قطبي قوي على المستويين الفردي والجماعي، وأن يثير المعرض وعيًا متجددًا وأعمق لماضي العصر الجليدي وحاضره ومستقبله".

وقال الدكتور روبرت مولفاني ، عالم الجليد في BAS، إنه يأمل أن يثير التمثال، باستخدام عينة هواء من عمق 170 مترًا في الجليد، خيال الناس.

وتابع: "نوى الجليد هي المكان الوحيد على الأرض الذي لا يزال بإمكانك العثور فيه على الهواء القديم. هناك الكثير من الأشياء التي تلتقط تغير المناخ، أشياء مثل حلقات الأشجار، والمستنقعات، والشعاب المرجانية، وكلها تتذكر تغير المناخ في بنيتها أو تركيبها الكيميائي".

وكان مجلس بحوث الفنون والعلوم الإنسانية قد أعلن عن تمويل للمشروع بقيمة 101 ألف و302 جنيه استرليني (140 ألفًا و783 دولارًا) للمشروع الذي سيجمع علوم المناخ والفن والهندسة معًا لاستكشاف قضية تغير المناخ بطرق جديدة.

وسيقام المعرض بالشراكة مع شركة المسح البريطانية للقطب الجنوبي (بي إيه إس) والكلية الملكية للفنون (آر سي إيه) وشركة الهندسة والتصميم "آروب".

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