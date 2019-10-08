نعيمة ماتت.. نفوق آخر الفيلة الأفريقية في مصر

أعلنت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بمصر عن وفاة الفيلة "نعيمة" آخر الفيلة الأفريقية في حديقة حيوان الجيزة، عن عمر ناهز الـ40 عامًا.

وأعرب رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان محمد رجائي عن حزنه لفقدان أحد نجوم حديقة الحيوان، عقب فقدان الفيل "كريمة" قبل 3 أعوام.

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وكشف رجائي بأن نعيمة تعرضت لحالة من الإعياء يوم الأحد، قبل أن تنفق صباح أمس الاثنين، رغم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية.

وأوضح رجائي أن الفحص الظاهري يكشف عن أن الوفاة ربما تكون بسبب كبر السن، موضحًا أن الحديقة قامت بالإجراءات اللازمة لدفن الجثة.

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وكشف بأن الجهات المعنية ستقوم بتحنيط جثة الفيل وحفظه في المتحف الحيواني بالحديقة.

وتعد حديقة الحيوان في الجيزة من أقدم حدائق الحيوانات في مصر والشرق الأوسط، وتقع على مساحة تصل إلى 90 فدانًا، وتأسست عام 1891، ويزورها أكثر من 3 ملايين مواطن سنويًا.

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