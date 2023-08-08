نهر هائج يبتلع المنازل في ألاسكا.. مشاهد مروّعة

البوابة - شهدت مدينة جونو، عاصمة ولاية ألاسكا الأمريكية، ارتفاعًا مرعبًا لمنسوب المياه في نهر مندنهال، الأمر الذي أدى إلى حدوث فيضانات مرعبة رافقها إعلان حالة الطوارئ بعد انهيار سد جليدي بالقرب من المدينة.

وتسببت الفيضانات بحدوث انهيار العديد من المباني المُطلّة على النهر الذي شهد ارتفاعًا بمستوى المياه في بحيرة ميندنهال ما يقرب من 4.6 م (15 قدمًا) في وقت مبكر من صباح الأحد، بارتفاع 3 أقدام عن الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2016، و5 أقدام فوق مستويات الفيضانات المعتدلة.

ووثق شهود عيان اللحظات المروّعة لنهر ميندنهال وهو يبتلع منزلًا كاملًا من طابقين في الماء الهائج بلحظات، فيما أظهر فيديو ثانٍ انهيار منى من ثلاثة طوابق في النهر بعدما بدأت أساساته في الانهيار بعد ذلك بوقت قصير.

WATCH: Alaskan homes are devoured by river in glacial break flooding https://t.co/FINQ64QeMI — New York Post (@nypost) August 7, 2023

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو وفيات من جرّاء الحادث.

إلى جانب المنازل المدمرة قال المسؤولون إن المباني والطرق الأخرى التي لم تشهد فيضانات من قبل قد تضررت بسبب ارتفاع منسوب المياه في نهاية الأسبوع.

وبحسب نيكول فيرين، أخصائية الأرصاد الجوية في خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية، فإنه على الرغم من أنه ليس من غير المألوف حدوث مثل هذه الأنواع من الفيضانات المفاجئة، إلا أنها كانت قوية جدًا هذه السنة، وأدت إلى زيادة حدوث التعرية بسبب المياه سريعة الحركة لم يسبق له مثيل".

وتسبب انهيار سد جليدي بالقرب من مدينة جونو في حدوث فيضانات على طول البحيرة والنهر، وارتفاع منسوب المياه فيها إلى مستوى تاريخي من الفيضانات في المنطقة ، حيث أعلنت المدينة حالة الطوارئ.

كما أدت الفيضانات إلى إغلاق الطرق الرئيسية والجسور، مع قطع المسؤولين الكهرباء عن عدة مناطق حتى هدأت الفيضانات مساء الأحد.

ويخشى الخبراء من أن يؤدي استمرار ذوبان النهر الجليدي إلى زيادة انتشار الفيضانات في المنطقة.

