هبة عبوك برفقة شاب مجهول.. هل تنتقم من أشرف حكيمي؟

البوابة - أثارت الممثلة الإسبانية ذات الأصول التونسية هبة عبوك ردود أفعال غاضبة من قبل الجماهير المغربية بعدما ظهرت برفقة شاب مجهول الهوية في أحد المطاعم الإسبانية وذلك بعد أيام من إعلان انفصالها عن زوجها ووالد طفليها اللاعب المغربي اشرف حكيمي.

وظهرت هبة في الصورة، التي نشرتها كـ "قصة - Story” عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستغرام قبل أيام، برفقة شاب وسيم واقتربت منه بطريقة أثارت ردود أفعال غاضبة من قبل الجمهور المغربي.

واستقبلت الجماهير المغربية صورة هبة بغضب واستياء شديدين، واعتبروا بأن ما قامت به زوجة ابن بلدهم أشرف حكيمي بمثابة "رسالة مبطنة" له مفادها بأنها تعيش "بسعادة بعيدًا عنه".

وفي الوقت الذي لم تكشف فيه هبة عن هوية الشاب أو العلاقة التي تربطه به، إلا أن المعلقين رأوا بأنها جاءت للانتقام من حكيمي المتورط بـ"فضيحة جنسية" حين اتهمته فتاة فرنسية باغتصابها خلال تواجدها في منزله بتاريخ 27 فبراير الماضي.

في المقابل، رأى القسم الآخر من المعلقين بأن الصورة جاءت "ردًا لكرامة هبة عبوك" بعد الإهانة التي تعرضت له من قبل زوجها السابق ووالد طفليها.

وأبدى عدد من المعلقين شعورهم بـ"الفرح" لرؤية "هبة عبوك تضحك مجددًا" ونجحت في استعادة "ابتسامتها" بعد "الصدمة" التي تعرضت لها قبل أسابيع وبأنها تحرص على إحاطة نفسها بـ"الأصدقاء" والابتعاد عن الأجواء المتوترة.

صحيفة إسبانية تكشف هوية الشاب

نشرت صحيفة Diez Minutos الإسبانية تقريرًا كشفت فيه هوية الشاب الذي ظهر برفقة هبة عبوك والمكان الذي التقطا فيه الصور المتداولة.

وذكرت الصحيفة الإسبانية بأن هبة عبوك تناولت وجبة الطعام برفقة مجموعة من الأصدقاء في مطعم Bugao للشيف Hugo Ruiz.

وأشارت الصحيفة إلى أن المطعم يقع في قلب مدريد حيث استمتعت بوجبة لذيذة مع المصور ومصمم الأزياء خوان سيبريان.

هبة عبوك تخرج عن صمتها

نشرت هبة عبوك في 27 مارس 2023، بيانًا رسميًا كشفت فيه موقفها من قضية اتهام زوجها ووالد طفليها اللاعب المغربي أشرف حكيمي باغتصاب فتاة فرنسية.

وقالت هبة في بيانها بأنها احتاجت فترة من الزمن من أجل استيعاب الصدمة، والتزمت الصمت لمدة شهر، لكن حساسية القضية أجبرتها على البوح أخيرًا وإعلان انفصالها عن حكيمي.

وأشارت هبة في بيانها إلى أن الحادثة قلبت حياتها رأسًا على عقب وحياة طفليهما، وشعرت بحاجة لشرح موقفها، قائلة: أسعى إلى حماية أطفالي قبل كل شيء، وشعرت بالحاجة إلى الحديث حتى أتمكن من مواصلة حياتي الشخصية والعامة والمهنية بأقل قدر ممكن من الضرر والصدمة.

وأكدت هبة في بيانها قطع علاقتها نهائيًا مع حكيمي، وأن هذا القرار لم يكن بسبب الأحداث الأخيرة، بل قبل اتهام حكيمي بالاغتصاب.

أشرف حكيمي متهم بالاغتصاب

فجّرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية يوم الاثنين، 28 فبراير 2023، مفاجأة من العيار الثقيل حين كشفت عن تورط أشرف حكيمي بقضية اغتصاب فتاة فرنسية تبلغ من العمر 23 عامًا.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن الفتاة الفرنسية توجهت لمركز الشرطة زاعمة تعرضها للاغتصاب من قبل اللاعب المغربي خلال تواجدها في منزله في إحدى المدن الفرنسية خلال غياب زوجته وأطفاله.

وعلى الرغم من أن الفتاة الفرنسية رفضت تقديم شكوى رسمية بحق حكيمي، إلا أن مكتب المدعي العام في كريتيل تولى القضية وبدأ تحقيقًا رسميًا مع اللاعب المغربي في القضية.