هربًا من قيود كورونا.. زوجان هنديان يدعوان 170 شخص لحضور زفافهما على الطائرة

أفادت تقارير أن زوجين هنديين استأجرا طائرة لإقامة حفل زفافهما في الهواء كوسيلة لتجنب قيود فيروس "كورونا" المفروضة في بلادهم لمحاولة السيطرة على الموجة الثانية من الوباء.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الرجل، من مادوراي بولاية تاميل نادو، استأجر الطائرة لمدة ساعتين وكان على متنها 170 ضيفًا في الوقت الذي يبلغ فيه الحد الأقصى للتجمعات في الهند 50 شخصًا بسبب الجائحة.

ويُظهر مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي عشرات الضيوف متجمعين على متن طائرة واحدة في مشهد أثار استياء المغردين الذي طالبوا بمحاسبة المسؤولين عن هذه المخالفة.

وذكرت صحيفة Times of India أن السلطات أوقفت طاقم الطائرة المستأجرة لخرقهم بروتوكولات فيروس "كورونا" مع ارتفاع عدد الإصابات والوفيات في الشهر الماضي بشكل مرعب.

وكانت وزارة الصحة الهندية قد أعلنت يوم أمس الاثنين، 24 مايو 2021، أن جائحة كوفيد-19 حصدت أرواح أكثر من 300 ألف شخص في البلاد، لتصبح بذلك ثالث بلد في العالم، بعد الولايات المتّحدة والبرازيل، تتخطّى فيه حصيلة ضحايا الجائحة هذه العتبة.

وقالت الوزارة إن عدد الوفيات الناجمة عن "كورونا" ارتفع إلى 303,720 شخصًا، مما يعني أنّ أكثر من 50 ألف شخص لقوا حتفهم من جرّاء الفيروس في غضون أسبوعين فحسب.

كما ارتفع إجمالي عدد الذين أصيبوا بالفيروس في ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، إلى 26.7 مليون شخص.