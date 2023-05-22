مصارع مصري يثير ضجة كبيرة.. هرب من البعثة بعد حصوله على الميدالية الفضية

فاز لاعب منتخب مصر للمصارعة الشاب أحمد فؤاد بالميداليّة الفضيّة من خلال مشاركته في بطولة افريقيا للمصارعة والتي أقيمت في تونس الاسبوع الماضي.

اختفاء المصارع المصري أحمد فؤاد من البعثة يثير ضجة كبيرة



تفاجأت بعثة منتخب مصر للمصارعة والتي تواجدت في تونس من اجل البطولة، باختفاء اللاعب والمصارع الشاب أحمد فؤاد من مقرّ البعثة بعد ان حصل على الميداليّة الفضيّة لبطولة افريقيا للمصارعة.



وكشفت مصادر بان اللاعب اختفى بشكل كامل، لكنه ترك حقيبته في غرفته بشكل طبيعي بالاضافة الى أن ملابسه القديمة موجودة لكن هاتفه كان مغلقًا بعد ان حاولت البعثة التواصل معه والوصول اليه.

مكان تواجد المصارع المصري



تبيّن فيما بعد بأن المصارع أحمد فؤاد يمتلك تأشيرة دخول دول الاتحاد الاوروبي، حيث تأكّد بأنه هرب وسافر الى فرنسا وأكّد الاتحاد بأنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بخصوصه وذلك لضمان استمرار اللاعب ضمن صفوف المنتخب المصري.

في المقابل ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بحكاية الشاب خاصة بعد توضيح والده ان البعثة اخذت مبلغ 14 الف جنيه من الجائزة الخاصة به والمقدرة بـ 16 الف جنيه كضرائب، مما أثار الكثير من الجدل بين رواد السوشال ميديا بسبب عدم دعم المواهب وتعرضها للسرقة والاضطهاد لا سيما مع توضيح والده انه كان يصرف على بعثته.

وجاء في التعليقات: "لميس الحديدى مستفزه بشكل!!! لاعب هارب واخد ٧ مرات بطوله افريقيا بيكلموا ابوه بيسألوه هرب ليه بيقول معرفش لكن ابنى كان ليه ١٦ الف جنيه اخدهم الف و ربعميه جنيه و خصموا منها ١٤ الف جنيه ضرايب راحت قالته ايوا معندكش فكره ليه هرب".

وفي تعليق أخر: "اللاعب كان يستلف جزم التدريب و اللعب من زمايله لأن اتحاد المصارعة مكانش بيصرف عليه أساساً.بالمناسبة ، رئيس اتحاد المصارعة قال للاعبية قبل أولمبياد طوكيو اللي فات انتوا مستحيل تاخدوا ميداليات، و اللاعيبة في النهاية نافسوا على ٣ ميداليات أولمبية كسبوا منها برونزية".