هروب 9 ذئاب من حديقة حيوان في فرنسا

أغلقت السلطات الفرنسية مؤقتًا حديقة حيوان تقع جنوبي البلاد بعد هروب مجموعة مؤلفة من 9 ذئاب خطيرة خلال ساعات الزيارة.

وذكرت وسائل إعلام محلية في فرنسا بأن الواقعة المرعبة وقعت في حديقة حيوانات تروا فالي الواقعة في "مونتريدون لابيسونيه" في المنطقة الجنوبية الغربية من منطقة تارن حين هربت المجموعة الخطيرة.

وصرح مسؤول في الحديقة لوسائل الإعلام بأن أربعة من الذئاب قُتلوا برصاص عمال الحديقة فيما خُدر خمسة من قبل المسؤولين المحليين في مكان الحادث ولم تسجل أي إصابات بشرية.

وقال المسوؤل: "لم يكن الكثير من الناس في حديقة الحيوانات في ذلك الوقت، ولم يكن الجمهور في خطر خلال لحظات هروب الذئاب، ومع ذلك، فإن المشكلة الأمنية تعني أن حديقة الحيوان بحاجة إلى الإغلاق حتى يتم تصحيح المشكلات.

من جهته قال مالك الحديقة "سوفور فيرارا" إن الذئاب، التي وصلت مؤخرًا إلى منطقة الحديقة، هربت بعد تدمير المنشآت الأمنية لكنها لم تغادر حديقة الحيوان.

وتابع: "بسبب السلوك غير الطبيعي والخطير لبعضهم تم قتل أربعة ذئاب للأسف على يد العاملين في الحديقة"، مؤكدًا أنه تم إجلاء أفراد من المتنزه على الفور.

وفي أكتوبر 2020، أُمرت حديقة الحيوانات بالإغلاق بسبب الإجراءات الأمنية، لكن المحكمة رفعت أمر الإغلاق لاحقًا.

وذكرت صفحة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمنتزه أنها تخطط لإعادة فتحها في منتصف يناير المقبل.