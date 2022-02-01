سيفين ونخلة .. هل تشهد السعودية تغيير شعرها في 2022؟

أعلن مجلس الشورى في السعودية عن موافقته بالأغلبية على مشروع تعديل نظام العلم والشعار والنشيد الوطني تماشيًا مع رؤية 2030 وما رافقها مع مراجعة وتطوير العديد من الأنظمة والنصوص التشريعية.

وذكرت وسائل إعلام محلية في السعودية بأن القرار الأخير جاء لسد الفراغ التشريعي، بشأن عدم وجود نظام يُحدد نشيد الدولة، ويفصل الأحكام المتعلقة به؛ باعتباره متطلبًا مهمًا نص عليه النظام الأساسي للحكم في المادة الرابعة منه.

وقال مقدم المشروع عضو المجلس سعد العتيبي بأن قرار التعديل جاء بناء على ضرورة وضع المحددات والضوابط لاستخدام شعار الدولة في جميع المحافل والمناسبات، وتحديد العقوبات التي تطبق في حال المخالفة.

وفور تناقل الخبر على منصات التواصل الاجتماعي، تسائل النشطاء عن التغييرات التي سيشهدها شعار المملكة "سيفين ونخلة" وكيف سيكون شكله الجديد، وما إذا كان سيتم الاستغناء عن السيفين اللذي يرمز للقوة والمنعة والتضحية، والنخلة التي ترمز للحيوية والنماء والرخاء.

وذكر نشطاء بأن التعديل على نظام العلم والشعار والنشيد الوطني سيقتصر دون المساس بمحتوى أو شكل أي منها.

شعار السعودية

شعار المملكة العربية السعودية السيفان والنخلة هو الشعار المعتمد بشكل رسمي منذ عام 1950.

يتألف الشعار السعودية من سيفين عربيين منحنيين متقاطعين تعلوهما نخلة، ويرمز السيفان للقوة والمنعة والتضحية، أما النخلة فترمز للحيوية والنماء والرخاء.

اقتبس الشعار من نفس العلم الوطني في الأصل، حيث اقتبس السيف من العَلم، وأضيف إليه رمز النخلة إشارة إلى أنه لا يتحقق الرخاء إلا بالعدل، ويستخدم هذا الشعار في أسفل العلم الوطني مما يلي السارية محاذيًا، أو دون مقبض السيف. كان يعرف هذا الشعار بعلم الملك.

اختارت السعودية رمز السيفين الذي يدل على القوة والعدل والحماية والأمان بسبب ما مرت به السعودية من معارك عديدة للاستحواذ على الحكم فيها، فكانت المملكة قديمًا يتدخل في حكمها والسيطرة عليها الدولة العثمانية سابقًا، وبعد أن تخلصت السعودية من التدخل الاستعماري وتطبيق الحكم الملكي فيها، تم وضع السيفين كرمز ومكون أساسي بشعارها.

أقدم شعار سعودي معروف وضع على مادة صلبة هو نفسه الذي طبع على وجه فئة الريال الذي يمثل وحدة من النقود في المملكة وهو الريال الذي صدر عام 1346 هـ الموافق 1927م، كما تم إصدار عدد من الطوابع تحمل هذا الشعار في أول عام 1348 هـ الموافق 1929م بمناسبة ذكر الجلوس على العرش.

لاحقًا عُدل موقع النخلة بحيث أصبحت أعلى السيفين المتقاطعين في الوسط، وبعد تعديله استمر إلى ما هو عليه الآن.

وصف علم وشعار المملكة العربية السعودية

يتمتع علم المملكة العربية السعودية بالعديد من الخصائص: