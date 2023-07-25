هل تنبأ سيمبسونز بتغيير شعار تويتر إلى "إكس - X؟

البوابة - تفاعل العالم بطريقة غير مسبوقة مع قرار "إيلون ماسك" بإعادة تسمية تطبيق "تويتر - Twitter" من خلال استبدال شعار العصفور الأزرق الشهير بعلامة "إكس – X” ذات الخلفية السوداء، على الرغم من أن مسلسل ذا سيمبسونز - The Simpsons تنبأ بهذا الأمر قبل عدة سنوات.

ومع إجمالي 34 موسمًا، عُرف مسلسل ذا سيمبسونز على نطاقٍ واسع بتنبؤاته التي تبث الرُعب في نفوس الناس حول العالم، على الرغم من أنها كانت "مفبركة" في كثير من الأحيان.

ذا سيمبسونز تنبأ بشعار تويتر الجديد

في عام 2012، تم بث حلقة The Simpsons "Ned 'n' Edna’s Blend Agenda"، حيث تركزت الحبكة على زواج نيد فلاندرز السري من إدنا كرابابل.

وفي أحد المشاهد، يظهر هاتف الشخصية الرئيسية في المسلسل هومر سيمبسون محملًا بتطبيق يشبه بشكل مريب شعار X الجديد.

وعلى الرغم من أن التطبيق المحمل على هاتف هومر الشخصي، إلا أنه من المتوقع بأن يكون أحد التغيرات التي ستطرأ على الشعار الجديد مع مرور الوقت.

وحرص عدد من روّاد منصات التواصل الاجتماعي على إعادة نشر الصورة المأخوذة من حلقة ذا سيمبسونز على اعتبار أنها دليلًا واضحًا وصريحًا على صدق تنبؤات المسلسل الشهير، خاصة بعدما نجح في المرات السابقة ومنها انتشار جائحة كورونا وإعلان دونالد ترامب أنه سيرشح نفسه للرئاسة في عام 2024.

للأسف، خابت توقعات الكثيرين بشأن الصورة المتداولة، إذ كشف مدقق الحقائق Snopes أن الصورة "مفبركة"، وقد جرى تعديلها بواسطة برنامج فوتوشوب.

شعار تويتر الجديد

بين ليلة وضحاها، قرر الملياردير الأمريكي مالك منصة تويتر، إيلون ماسك، استبدال شعار الطائر الأزرق الشهير بعلامة X تتويجًا لهوسه بالحرف الرابع والعشرين من الأبجدية الذي بدأ في عام 1999 عندما أسس X.com، مقدمة PayPal.

ومنذ تاريخ الرابع والعشرين من يوليو 2024، يقوم رابط X.com الآن بنقلك إلى منصة “تويتر” الشهيرة، وبدأ التحول بشكلٍ تدريجي إلى الشعار الجديد في الموقع الالكتروني، إلا أن التطبيق الهواتف المحولة لا يزال يعرض الطائر الأزرق المألوف.

وحظي قرار ماسك الأخير على ردود أفعال متفاوتة، إذ وصفه أحد المستخدمين بأنه "قرار مروع" وأعرب آخرون عن حزنهم على وفاة الطائر الأزرق الصغير.

وأكد ماسك أنه بموجب الهوية الجديدة للموقع، سيتم تسمية المنشور (التغريدة) بـ "X".

وقال آخر إنهم لا يحبون نظام الألوان الجديد: "تغير مزاجي من الأزرق إلى الأسود. اللون الأزرق لا يزال أفضل بالنسبة لي".