العرس الملكي الأردني: تفاصيل مأدبة العشاء قبيل زفاف الأمير الحسين ورجوة

البوابة - تشهد المملكة الأردنية الهاشمية هذه الأيام تحضيرات ضخمة تسابق الزمن استعدادًا للاحتفال بزواج ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني من الأنسة رجوة آل سيف في الأول من حزيران/يونيو من عام 2023م، الموافق للثاني عشر من ذي القعدة عام 1444 هـ.

ومع اقتراب موعد حفل الزفاف الملكي المنتظر، تنكشف المزيد من التفاصيل بشأنه يومًا بعد يوم، ومنها المكان والموعد وأبرز المدعوين وغيرها من التفاصيل التي تجذب أنظار مراقبي الأحداث الملكية حول العالم.

مأدبة عشاء بمناسبة زفاف الأمير الحسين

وبمناسبة حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله، قررت العائلة الهاشمية إقامة مأدبة عشاء لعدد من وجهاء العشائر وكبار الشخصيات ومسؤولين سابقين وحاليين.

ووجه الديوان الملكي الهاشمي دعوة لعدد من المدعوين، الذين لم يتم الكشف عن اسمهم، لحضور مأدبة العشاء التي ستقام قبل يومين من العرس الملكي المنتظر.

وبحسب بطاقة الدعوة الرسمية المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، فإن مأدبة العشاء ستقام مساء يوم الاثنين بدعوة من الملكة رانيا، زوجة الملك عبدالله الثاني ووالدة العريس الأمير الحسين بن عبدالله.

كما كشفت صورة بطاقة الدعوة أن مأدبة العشاء ستقام في الديوان الملكي الهاشمي - مضارب بني هاشم مساء الاثنين في الثاني من ذي القعدة لعام ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين هجري الموافق للثاني والعشرين من أيار لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلادي.

هل سيقدم المنسف الأردني في زفاف ولي العهد؟

توقع عدد من مراقبي

تفاصيل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين

العائلة الهاشمية الأردنية

يترقب عشاق الأحداث الملكية متابعة تفاصيل حفل الزفاف الملكي الذي ستقيمه العائلة الهاشمية لولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني من الآنسة رجوة بنت خالد بن مساعد آل سيف المقرر إقامته في الأول من حزيران / يونيو من عام 2023 م، الموافق للثاني عشر من ذي القعدة عام 1444 هـ .

وكشف الديوان الملكي تفاصيل زفاف ولي العهد الأمير الحسين من الآنسة رجوة والتي من المقرر أن تكون على النحو التالي :