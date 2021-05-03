هندي يقطع رأس زوجته بعد تأكيد إصابتها بفيروس كورونا وينتحر

أقدم رجل يعمل بالسكة الحديد على قتل زوجته داخل شقتهما بولاية بيهار الهندية وذلك بعد إيجابية تحاليلها وتأكيد إصابتها بفيروس كورونا المستجد COVID-19.

ووفقاً لما أفادت به الصحف المحلية الهندية فإن موظف بالسكة الحديد يُدعى "أتولال" أنهي حياة زوجته وتُدعى "توليكا" ولم يكتفِ بذلك بل قام بقطع رأسها وذلك بعد تأكيد إصابتها بوباء "كورونا".

وقفز الزوج "أتولال" من شرفة المنزل بعد قتله زوجته وفصل رأسها عن جسدها وأكدت البيانات الصادرة عن الشرطة أن الزوج أنهى حياته منتحراً بعد قتل زوجته بهذه الطريقة الوحشية.

والجدير ذكره أن الهند الأن تشهد موجة عنيفة وقاسية من انتشار وباء "كورونا" الذي يحصد أرواح الألاف يومياً وصرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن الوضع القائم في الهند الان محزن ومؤلم وانتشرت العديد من الصور على منصات التواصل الإجتماعي المختلفة التي توثق حرق عدد كبير من الجثث في أنحاء الهند جراء وفاتهم بسبب ظهور السلالات المتحورة الجديدة من الوباء القاتل.

وتشير الإحصائيات الاخيرة أنه بلغ عدد الوفيات في الهند جراء الوباء 198 ألف شخص وعدد المصابين أكثر من 17 مليون شخص مع تأكيد المسئولين أن العدد في الحقيقة هو أكثر من المُعلن عنه.

وفي وقت سابق قام رجل بقتل زوجته أمام طفلهما وطعنها عدة مرات بأله حادة بعد أن احتجزته داخل شرفة المنزل لمدة خمسة ايام بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد خشية على حياتها هي وطفلها.

لؤلؤة احمد