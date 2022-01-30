وقعت في الفخ مجددًا .. هيون الغماس تنهار بعد نشر صورها بدون حجاب

عادت الفاشنيستا السعودية هيا الغماس، والمعروفة باسم "هيون الغماس"، إلى إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ادعاءها نشرها عن طريق الخطأ صورة لها بدون حجاب على "سناب شات".

وناشدت هيون متابعيها بحذف صورة كانت قد نشرتها عن طريق الخطأ عبر "سناب شات" وطالبتهم بالتوقف عن التعليق عليه كي يتسنى لها حذفه من صندوق الرسائل الخاص بها.

وأكدت هيون أنها لم تتعمد نشر الصورة للجمهور والمتابعين وبأنها كانت تقصد إرسالها إلى أخواتها عبر خدمة الرسائل الخاصة في تطبيق "سناب شات".

وقالت هيون باكية: "أرجوكم احذفوا أي كومنت من تحت الفيديو الله يخليكم تعاونوا معي.. لا ترسلوها لأحد لأن بإرساله يبقى الفيديو موجود.. أرجوكم من ستر مسلم في الدنيا.. هذا الفيديو لأخواتي مو للعامة".

وتعتبر هذه المرة الثالثة التي تقع فيه هيون في فخ نشر صورها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فمن قبل نشرت صورة زوجة ابنها خلال حفل زفافها وهو ما تسبب لها في مشكلة كبيرة مع عائلة العروس لتخرج باكية تناشد الجمهور التوقف عن تداول الصور وحذفها تمامًا.

وقبل أشهر زعمت هيون بأنها نشرت عن طريق الخطأ صور خاصة لها خلال احتفالها مع زوجها على شواطئ جزيرة فرسان بجازان بمناسبة عيد الحب.

وتعرضت هيون حينها لهجوم حاد نظرًا لتكرر موقف نشر صورها الخاصة عن طريق الخطأ الأمر الذي دفع زوجها عبدالعزيز البجادي إلى الدفاع عنها.

ونشر البجادي عبر حسابه على تطبيق سناب شات أكد فيه أن الصورة التي نشرت بالخطأ كانت بصحبته فيها ولا يوجد ما يدعو للخجل منه لكن الخطأ هو أن يتم تداول الصورة على منصات التواصل.

وأردف: "الكثير من المتابعين كانوا قد أرسلوا لنا الصورة الأمر الذي جعل هيون للمسارعة لحذف هذه الصورة، فبدلًا من حفظها على هاتفها قامت بنشرها عن طريق الخطأ، أرجو منكم عدم نشرها والمساعدة على نشرها"

وكعادتهم، انقسم المغردون السعوديون حول حقيقة أن هيا الغامس نشرت صورتها بنفسها لإثارة الضجة وتسليط الضوء عليها من المتابعين، فيما وقال آخرون أنها نشرت صورتها عن طريق الخطأ وخاصة أنها لم تظهر بكامل أناقتها وماكياجها.

#هيا_الغماس



حق الناس الي عقلها صغير وتتمنى الشر حق الغير الحمدلله ربي رزقها بزوج متفهم يارب ينقرضون الناس الي تمشي وتتبع فضايح الناس pic.twitter.com/PYs4OWggDe — ̨ش ۛهۄدہ ‏𓋜ʱ (@shoosha_) February 13, 2021

وكانت هيون قد أعلنت زواجها للمرة الرابعة في شهر أكتوبر من عام 2020 من رجل الأعمال السعودي عبدالعزيز البجادي وهو صاحب مطعم شاي وشباتي.

وأثارت هيون الجدل حينها خاصة وأن البجادي رجل متزوج ولديه أطفال لذلك تعرضت هيون للكثير من النقد بسبب هذا الزواج المفاجئ.