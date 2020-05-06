واختار جزيرة القراصنة المهجورة.. اعتقال رجل قرر تمضية الحجر المنزلي في "ديزني لاند"

ألقت قوات الأمن التابعة لمقاطعة أورانج كاونتي الأمريكية القبض على رجل قرر أن يعيش فترة الحجر المنزلي المفروضة عليه بسبب نفشي "كورونا" في عالم "ديزني" بفلوريدا.

وبحسب التفاصيل التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية، فقد أبلغ حراس حديقة "ديزني" رجال الأمن عن وجود أحدهم في جزيرة ديسكفري الوجودة داخل الحديقة المغلقة بسبب "كورونا" يوم الخميس لتسارع قوات الأمن بالحضور الى المكان والعثور على الرجل.

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وفقًا لتقرير الاعتقال، قال الرجل "ريتشارد ماكغواير" (42 عامًا) بأنه على الجزيرة منذ أيام ويخطط للبقاء هناك لمدة أسبوع واصفاً إيّاه بالجنّة الإستوائية.

وقال "ريتشارد" لرجال الأمن بأنه لا يعرف أنها منطقة محظورة، على الرغم من وجود العديد من اليافطات المحذّرة والأبواب المغلقة.

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وقد لجأ ضباط في مقاطعة أورانج كاونتي إلى نظام الخطاب العام للتوضيح للسيد "ماكغواير" أنه لا يُسمح له بقضاء وقته في منتجع "عالم والت ديزني" في فلوريدا الّذي تمّ إغلاقه بسبب تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

ومن جهّته، قال "ريتشارد" من ألاباما، إنه لم يستطع سماع الضباط الذين يبحثون عنه لأنه كان نائمًا في مبنى.

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