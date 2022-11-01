واقعة تهز العراق .. سبعيني يغتصب طفلة ثم يلوذ بالفرار

هزت جريمة اغتصاب رجل سبعيني لابنة جاره التي لم يتجاوز عمرها الـ6 أعوام، الشارع العراقي لما تتضمنه من تفاصيل مروّعة خاصة بعد هروب المتهم واختفاءه عن الأنظار.

وبدأت تفاصيل الجريمة المروعة تتكشف للإعلام بعدما تقدم والد الطفلة رؤى ببلاغ أمني لدى شرطة سومر في العاصمة بغداد ضد جاره السبعيني الذي أقدم على خطف طفلته في منزله محاولًا اغتصابها.

اغتصاب طفلة في العراق والجاني رجل سبعيني

وذكر والد الطفلة رؤى لوسائل إعلام محلية أنه توجه نحو مركز الأمن بعدما سمع صوت استغاثات زوجته لدى عودته من العمل، وبعد معرفته لما حل بابنته هرع فورًا نحو منزل جاره السبعيني ليجده فارًا منه.

وذكر الأب بأنه قام بعرض طفلته رؤى على الطب الشرعي وهو بانتظار التقرير النهائي، مطالبًا السلطات الأمنية تكثيف عمليات البحث عن المتهم السبعيني.

صورة الجاني المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي

كما ناشد والد الطفلة رؤى وعائلتها الشعب العراقي بمساعدة الأجهزة الأمنية في العثور على الجاني وعدم التستر عليه خاصة وأن والدة الطفلة في حالة انهيار عصبي بعد الحادثة.

وبتعليقات تعبر عن غضبهم واستيائهم الشديد، طلب روّاد موقع التواصل الاجتماعي من الجهات الأمنية التحرك بشكلٍ جديّ وسريع في سبيل العثور على من أسموه بـ"الوحش الهارب" وعدم التستر عليه.

كما ذكر أحد أقارب الطفلة رؤى أن على الجهات الأمنية أن تعلن حالة "الاستنفار" من أجل العثور على المجرم تمهيدًا لمحاسبته على جريمته المروعة التي هزت الشارع العراقي.

وتاليًا تقرير قناة السومرية العراقية حول جريمة اغتصاب الطفلة رؤى وتصريحات والدها وعائلتها.