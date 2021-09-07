واقعة غريبة.. رجل يبتلع هاتف نوكيا 3310 الشهير ويخضع لعملية جراحية

نُقل رجل من جمهورية كوسوفو، جنوب شرق أوروبا، إلى المستشفى بعد أن ابتلع هاتف نوكيا 3310 الشهير بالكامل وخضع لعملية جراحية كبرى لإنقاذ حياته.

وذكرت وسائل إعلام محلية بأن رجلًا يبلغ من العمر 33 عامًا من بريشتينا في كوسوفو ابتلع هاتف Nokia 3310 القديم المعروف بقوته منذ إطلاقه وبعمر بطاريته الطويل.

وبحسب تقرير الأطباء، فقد علق الهاتف في معدة الرجل وتم نقله إلى المستشفى حيث تم تكليف الدكتور "سكاندر تيلجاكو" بإزالة الجهاز بأمان.

وعندما تم فحص الشخص، وجد أن الهاتف كان "أكبر من أن يستوعبه" وأن بطاريته التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة يمكن أن تقتله. لحسن الحظ، نجحت الجراحة وتم إزالة الهاتف المحمول.

وبعد العملية مباشرة، شارك الدكتور "تيلجاكو" صورًا للهاتف وصورًا بالأشعة السينية والتنظير الداخلي على موقع فيسبوك، حيث يمكن أن نرى بوضوح في الأشعة السينية أن الهاتف في معدته.

وقال الدكتور "سكاندر تيلجاكو" لوسائل الإعلام المحلية في كوسوفو: "تلقيت مكالمة بشأن مريض. قيل لي إنه ابتلع شيئًا ما. وعندما قمنا بالمسح الضوئي، انقسم الهاتف إلى ثلاثة أجزاء في المعدة. كان أحد أجزاء البطارية، وهنا بدأ القلق خاصة إذا بقي لفترة طويلة، كان هناك خوف من حدوث انفجار في المعدة".

وزعمت تقارير إعلامية أن الرجل نفسه ذهب إلى المستشفى في العاصمة بريشتينا بعد إصابته بألم في المعدة.

وقال "تيلجاكو" إن الرجل لم يشرح سبب ابتلاعه للهاتف، فيما يظهر في مقطع تم تسجيله بواسطة كاميرا صغيرة الطبيب وفريقه يعثرون على الهاتف ويخرجونه من معدة الرجل في عملية استغرقت ساعتين.