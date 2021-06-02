وجبات إفطار تضع رئيسة وزراء فنلندا في ورطة

تعهدت رئيسة الوزراء الفنلندية "سانا مارين" بسداد آلاف اليوروهات التي أنفقتها من المال العام لدفع تكاليف وجبات إفطار عائلتها في مقر إقامتها الرئيسي.

وتكشفت الفضيحة يوم الأحد الماضي، حين نشرت صحيفة "إلتاليتي" المحلية أن وجبات الإفطار التي تستهلكها أسرة سانا بلغت 14000 يورو (17000 دولار) تم تمويلها من المال العام.

وتسائل التقرير الناري عن الجهة التي دفعت تكاليف الإفطار في الوقت الذي تتقاضى فيه رئيسة الوزراء 300 يورو شهريًا كبدل طعام، فهذا يعني أنه تم دفع 850 يورو شهريًا مع احتساب قيمة بعض الأطعمة الباردة من المال العام.

وأوضحت المسؤولة البالغة من العمر 35 عامًا يوم الثلاثاء أنها لن تطالب بمثل هذه النفقات بعد الآن وستقوم بدفع المبالغ المترتبة عليها.

وقالت "سانا" في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر": "نظرًا لوجود أسئلة كثيرة بشأن تكاليف وجبات الإفطار، سأدفع المبالغ بنفسي"، مضيفة أنها ستتأكد من النظر في المشكلة وستتخذ اجراء مناسبًا.

وتعرضت المسؤولة الشابة الى وابل من التعليقات السلبية التي أطلقها الشارع العام بالإضافة الى الأحزاب المعارضة وهو ما دفعها للخروج في مقابلة تلفزيونية أمس الثلاثاء وقالت فيها: "لدي مهام عمل أخرى أقوم بها غير تمضية النهار في التدقيق بأمور مثل طعام عائلتي، فأنا لم أطلب الإفادة من هذا الامتياز كرئيسة للوزراء، ولم أشارك في القرار المرتبط بذلك".

لكن القضية لم تتوقف عند هذا الحد، حيث فتحت الشرطة الفنلندية يوم الجمعة الماضية تحقيقًا في الموضوع، مع إطلاق استقصاءات ضريبية لمعرفة ما إذا كان على رئيسة الوزراء دفع ضرائب إضافية عن هذه الامتيازات.

يذكر أن "سانا"، التي وصلت إلى الحكم في ديسمبر 2019، تتمتع بمستوى تأييد مرتفع لدى الرأي العام على خلفية إدارتها لأزمة وباء كوفيد-19 في فنلندا، أحد أقل البلدان تضررًا في أوروبا.

"جعلني زوجة وأُمْ".. عقيلة أمر قطر تخرج عن النص لتشكر زوجها بكلماتِ رقيقة

ما حقيقة وفاة حسن نصر الله في إيران بعد تدهور حالته الصحية؟

ضبط 40 شخص أحيوا حفلة "مخلة بالآداب" في الكويت