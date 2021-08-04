وداعًا للكعب العالي والتنورة الضيقة.. زيّ جديد لـ"مضيفات الطيران" في أوكرانيا

أعلنت شركة SkyUp الأوكرانية للطيران عن اعتمادها زيًا جديدًا غير رسمي لمضيفات الطيران خلال الفترة المقبلة والتخلي عن الزيّ القديم التقليدي المتمثل بالتنانير الضيقة والأحذية ذات الكعب العالي، واستبدالها بالسراويل الفضفاضة والأحذية الرياضية.

وكشفت شركة طيران SkyUp، والتي تدير أسطولًا من حوالي 12 طائرة بوينج 737، بأن مضيفاتها سيعتمدن الزيّ الجديد في هذا الخريف والذي يهدف إلى أن يكون مريحًا وأنيقًا في الوقت نفسه.

ويصف مسؤول تنفيذي في SkyUp Airlines الزي الجديد: "لقد تغير الزمن، تغيرت النساء، لذلك على عكس الكلاسيكيات المحافظة وما تعلق بالكعب العالي وأحمر الشفاه وكعكة الشعر، ظهرت صورة جديدة أكثر حداثة".

وأردف يقول: "الهدف من التصميم الجديد، منح الراحة للمضيفات على متن الرحلات الجوية، وكونه يعكس الأعراف الاجتماعية المتغيرة للنساء، في حين أن وضع مستحضرات التجميل سيظل إلزاميًا، وسيكون لدى المضيفات أيضًا مجموعة واسعة من خيارات تسريحات الشعر".

وتابع: "أصبحت الدراسة والمقابلات مع المضيفات نقطة الانطلاق للعمل على صورة جديدة - فتاة حديثة ذات موقع حيوي نشط - بطلة تعمل من أجل نتيجة الفريق وتظهر الاحترام لنفسها وصحتها. لذلك قررنا استبدال الأحذية بأحذية رياضية".

وأردف يقول: "قمنا بدعوة مصممي الأزياء الأوكرانيين لتصميم الزي الرسمي - العلامة التجارية GUDU لتطوير البدلة والعلامة التجارية GUNIA PROJECT للأشياء الاستثنائية لإيجاد طباعة مثالية للوشاح الحريري. كل من تعاون معنا في هذه الخطوة هو الأفضل في هذا المجال".

من بين أمور أخرى، تجري SkyUp Airlines التغييرات التالية بالزي الرسمي الجديد:

تم استبدال البدلات ذات التنانير بدلات بنطلون بخياطة ناعمة ومعاطف ترنش مصنوعة من جلد صديق للبيئة.

تم استبدال الكعب العالي بأحذية Nike Air Max 720، وهي أحذية رياضية مريحة ومريحة، مصنوعة من 75٪ من المواد المعاد تدويرها.

سوف يرتدي مضيفو الرحلة وشاحًا حريريًا أزرق سماويًا، مثبتًا على كتاف السترة والمعطف

تضع المضيفات مساحيق تجميل مستوحاة من لون السماء، بما في ذلك البرتقالي والأزرق الناعم الذي يشبه غروب الشمس.

هل تؤيدون هذا التغيير الجذري؟