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وزير أردني رفض التحدث بالإنجليزية في مؤتمر عالمي.. وهذه حجته؟

منشور 28 أيلول / سبتمبر 2021 - 06:34
وزير الإعلام الأردني صخر دودين
وزير الإعلام الأردني صخر دودين

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن مع موقف وزير الإعلام الأردني صخر دودين خلال مشاركته في مؤتمر دولي يقام حاليًا في دولة الإمارات العربية المتحدة حين أصر على الحديث باللغة العربية.

وقبل بدء كلمته في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بنسخته العاشرة، وجه دودين حديثه للحضور بأنه يرغب بالحديث باللغة العربية رغم إتقانه اللغة الإنجليزية، وقال لهم: "أستطيع التحدث وفهم اللغة الإنجليزية بكل طلاقة، لكني في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولأنني جزء من المملكة الأردنية الهاشمية، ونظرًا إلى أن 99 في المئة من الحضور من العرب، لذا اسمحوا لي التحدث بالعربية".

وحظي موقف الوزير الأردني على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن وعدد من الدول العربية الذين أكدوا على ضرورة إثبات أهمية اللغة العربية من خلال استخدامها في المحافل الدولية.

كما أكد النشطاء على "تويتر" بضرورة محاربة ما أسموه "التجاهل المتعمد" للغة العربية في المؤتمرات والمناسبات الرسمية وغير الرسمية حتى أن العديد من الأشخاص باتوا يخجلون من التحدث بها في العديد من المناسبات والاجتماعات، وحل مكانها "الانجليزية" والتباهي المقصود باستخدامها.

وأشار عدد من النشطاء الى أن استخدام الإنجليزية كلغة الخطابة في الآونة الأخيرة أصبح يثير استياء الكثير من الناس، والسبب هو تجاهل اللغة الرسمية الأصلية، على اعتبار أن الانجليزية لغة "أنيقة" وتعكس مدى الثقافة والاطلاع، كل ذلك من دون الاهتمام بتوفير أدوات تساعد على الترجمة الفورية، كما تفعل العديد من دول العالم.

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كلمات دالة:وزير الإعلام الأردني صخر دودينصخر دوديندبيالإمارات العربية المتحدة

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