وزير أردني رفض التحدث بالإنجليزية في مؤتمر عالمي.. وهذه حجته؟

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن مع موقف وزير الإعلام الأردني صخر دودين خلال مشاركته في مؤتمر دولي يقام حاليًا في دولة الإمارات العربية المتحدة حين أصر على الحديث باللغة العربية.

وقبل بدء كلمته في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بنسخته العاشرة، وجه دودين حديثه للحضور بأنه يرغب بالحديث باللغة العربية رغم إتقانه اللغة الإنجليزية، وقال لهم: "أستطيع التحدث وفهم اللغة الإنجليزية بكل طلاقة، لكني في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولأنني جزء من المملكة الأردنية الهاشمية، ونظرًا إلى أن 99 في المئة من الحضور من العرب، لذا اسمحوا لي التحدث بالعربية".

#شاهد | وزير الدولة لشؤون الإعلام، صخر دودين، يطلب الحديث باللغة العربية بدلا من الإنجليزية خلال مشاركته في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في #الإمارات#الأردن #هنا_المملكة pic.twitter.com/NagmEl798k — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) September 27, 2021

وحظي موقف الوزير الأردني على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن وعدد من الدول العربية الذين أكدوا على ضرورة إثبات أهمية اللغة العربية من خلال استخدامها في المحافل الدولية.

كما أكد النشطاء على "تويتر" بضرورة محاربة ما أسموه "التجاهل المتعمد" للغة العربية في المؤتمرات والمناسبات الرسمية وغير الرسمية حتى أن العديد من الأشخاص باتوا يخجلون من التحدث بها في العديد من المناسبات والاجتماعات، وحل مكانها "الانجليزية" والتباهي المقصود باستخدامها.

رائع هالبني آدم

بس الفكرة يا ريت يكون توجه مؤسسي وليس معتمدا على الأفراد فقط. https://t.co/tDIT7anbVk — Osama (@OsamaNaimi) September 28, 2021

وأشار عدد من النشطاء الى أن استخدام الإنجليزية كلغة الخطابة في الآونة الأخيرة أصبح يثير استياء الكثير من الناس، والسبب هو تجاهل اللغة الرسمية الأصلية، على اعتبار أن الانجليزية لغة "أنيقة" وتعكس مدى الثقافة والاطلاع، كل ذلك من دون الاهتمام بتوفير أدوات تساعد على الترجمة الفورية، كما تفعل العديد من دول العالم.