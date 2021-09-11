وزير الاقتصاد اللبناني الجديد يلفت الانظار بوسامته.. ومعلقون: مفهوش ولا غلطة

في الوقت الذي انشغل فيه الشارع اللبناني بالتعرف على أسماء الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي ومعرفة سيرهم الذاتية، انصب اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي على وزير الاقتصاد أمين سلام تحديدًا نظرًا لوسامته.

وبالرغم من صعوبة الحقيبة التي سيحملها أمين سلام والمسؤولية التي وقعت على عاتقه في ظل ما يعانيه لبنان من أزمة اقتصادية صعبة، إلّا أنّ وسامته غطّت على كل المشاكل وتفاقم المأساة المعيشيّة وتدهور القدرة الشرائية للرواتب واستمرار تفشّي فيروس كورونا وانهيار الليرة.

وتفاعل المغردون والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة طريفة مع المسؤول اللبناني الجديد ووسامته فمنهم من قال: "ما بقا الواحد فيه يكون معارض" وكتبت أخرى: "راح ينتعش اقتصاد لبنان على هالخلقه الحلوة"، و"ان متفائلة بالحكومة اللبنانية الجديدة أكثر من اللبنانيين نفسهم".

فيما كتبت أخرى: "لك شو هيدا صاروخ أقوى من صواريخ حزب الله يؤبرني" و"لبنان رح يرجع"، و"مفهوش ولا غلطة" وغيرها من التعليقات الطريفة.

فيما انتقد آخرون اختياره لتولي حقيبة وزارية متسائلين "هي حكومة او مستر ليبانون".

من هو أمين سلام وهل يكون أداءه الحكومي كمظهره الخارجي؟