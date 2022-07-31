وسام السويلمي تصل الرياض أخيرًا وسط حماية أمنية

شاركت السعودية وسام السويلمي اللحظات الأولى التي وصلت فيها الأراضي السعودية بعدما أجبرت على اللجوء إلى ألمانيا هربًا من والدها المُتحرش في قضية عُرفت إعلاميًا بـ المتحرش مونس ناير.

وعبر حساباتها على تطبيقي "سناب شات" و"تويتر"، نشرت وسام السويلمي مقاطع فيديو توثق فيها عودتها إلى وطنها بعد عامين من اللجوء في ألمانيا شهدت فيها لحظات عصيبة بعيدًا عن وطنها.

وعبر حسابها على موقع التدوين "تويتر"، نشرت وسام تغريدة عبرت فيها عن مشاعرها بعد وصولها للعاصمة السعودية الرياض، جاء فيها: "أنا امرأة قويه برغم من الصعوبات والمطبات الي واجهتها.. أنا مؤمنه بأني استطيع فعل كل شي يخدمني أولًا ثم يخدم وطني ثانيًا، لن استسلم سأسعى جاهده حتى أحقق مبتغاي وأصل لهدف ، سأتحمل وأصبر لأني مؤمنة بكوني سعودية ونصف المجتمع".

واختتمت وسام السويملي تغريدتها بوسم #وسام_في_السعوديه الذي شارك فيه مئات المغردين الذين قدموا لها التهنئة بعودتها إلى الأراضي السعودية وأعادوا نشر صورها بالشيلة السعودية وقد رفع العلم السعودي بالقرب منها.

أما على تطبيق "سناب شات"، نشرت وسام مقطع فيديو أكدت بأنها تحظى برعاية أمنية مشددة: "حابة أبشركم أني بخير ووصلت، وأخيرًا وسام بالرياض، شكراً لقيادتنا وحكومتنا التي قدمت لي كل هذي الحماية من سيارات شرطة ومباحث، أتمنى إذا حلم ما أصحى منه".

فايز المالكي يُقنع وسام السويلمي

وكان الفنان السعودي فايز المالكي قد تواصل مع وسام السويلمي قبل أسابيع محاولًا إقناعها بالعودة إلى أرض الوطن والعدول عن قرار اللجوء في ألمانيا حيث عانت ظروف صعبة هناك كلاجئة هاربة من بلادها.

وقال المالكي حينها في البث المباشر محاولًا إقناع وسام السويلمي بالعودة إلى السعودية: "والله الذي لا إله إلا هو، سيأتي يوم عليكِ وتقومين بالبث وأنتِ مشردة بالشوارع، يأتي يوم تبثين وانتِ في مصيبة".

وردت عليه وسام السويلمي: "والله العظيم تمنيت لو ما طلعت من السعودية، تمنيت لو بقيت في بلادي، أنا الآن مسجونة في مكان مرعب، أنا خائفة، أشعر بالرعب، الجميع حولي مرعبين، بكيت الدم مرارًا".

وأردفت تقول: "أتحدى أي أحد يقول إن الحياة في الغربة جميلة، قابلت سعوديات لاجئات أغلبهن مكتئبات، أغلبهن في مصائب كبيرة لا أستطيع البوح بها، يدعون أنهن سعيدات، لكن الواقع عكس ذلك".

وتابعت: "مررت بمرحة اكتئاب، أخاف الخروج من المنزل خشية التعرض للخطر، الناس حولي مريبين ومرعبين".

في المقابل رد عليها المالكي قائلًا: “كل الفتيات اللاتي خرجن من السعودية يعملن لدى مواقع إباحية، يعرضون أغلى ما لديهم من أجل الحصول على المال، باعت شرفها من أجل المال".

قصة وسام السويلمي

بدأت قضية مونس ناير ووسام السولمي شهر مارس الماضي حين كشفت الأخيرة تفاصيل مروعة حول تعرضها للتحرش الجنسي من قبل والدها وأعمامها.

وذكرت الفتاة وسام في تغريداتها المتتالية تفاصيل مروعة حول الاستبداد والعنف الذي مورس بحقها حتى أنها أدخلت إلى المستشفى عدة مرات نتيجة العنف الممارس في حقها حتى نجحت في الهروب إلى ألمانيا. (حسب التغريدات التي نشرتها على تويتر).

نسرد لكم في هذا التقرير تغريدات وسام التي نشرتها السويلمي تباعًا والتي تتضمن صور ومقاطع فيديو* قيل بأنها تعود لها ولوالدها المتحرش وكذلك الإصابات التي تعرضت لها نتيجة تعنيفه لها.

*يعتذر موقع البوابة الإخباري عن نشر مقاطع الفيديو التي نشرتها وسام لما تحويه من مشاهد صادمة، كما يخلي موقع البوابة مسؤوليته من العنف والجرأة التي تتضمنها التغريدات

وذكرت وسام بأنها اختارت اسمًا مستعارًا للإشارة إلى والدها الذي كان يعتدي عليها جنسيًا ألا وهو (مونس ناير)