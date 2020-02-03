وسط أجواء أسريه.. شاب ياباني يعقد قرانه على فتاة كويتية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يُظهر لحظة عقد قران شاب ياباني الجنسية على فتاة كويتية، ما أثار ردود أفعال متباينة بين المتفاعلين.
ورأى مغردون كويتيون أن هذا الزواج مصيره الفشل، نظرا لاختلاف اللغة والعادات والتقاليد بين الزوجين، فيما قال آخرون إن الزوجة ستصطدم بقوانين بلدها مستقبلًا إذا ما أرادت أن يحصل أبناؤها على الجنسية الكويتية.
وكتب أحد المغردين "زواج الكويتية من أجنبي سيتسبب في مشاكل، لأنها ستطالب لاحقًا بالجنسية الكويتية لأبنائها (...) يفترض بكل مواطنة كويتية أن تتعلم الدرس وتفكر بمستقبل أبنائها".
وقال آخر: "إن البيئة الواحدة أمر مهم لاستمرار الزواج، على عكس ما هو حاصل هنا، أتمنى لهما التوفيق".
في المقابل، بارك مغردون آخرون للعروسين، وتمنوا لهما حياة زوجية سعيدة، باعتبار أن الحب يتجاوز جميع الحدود الجغرافية والثقافية.
ياباني يتزوج كويتيه— حصبان نواف الحصبان (@79ban) February 2, 2020
الله يوفقهم ويسعدهم
هذي هي نهاية المسلسلات الاجنبيه المدبلجه الكوريه واليابانيه اثرت في مجتمع محافظ وراح تكثر زواج الكويتيات من اليابانين والكورين pic.twitter.com/UDYEiOg4Zf
ياباني يتزوج كويتيه 🤦🏻♂— الحـاسـه السادسه (@kwt_pen) January 31, 2020
الف مبروك يا روان خير ما اخترتي pic.twitter.com/n9lvW5P8ZP
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