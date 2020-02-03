  1. الرئيسية
  2. إختيار المحرر
  3. وسط أجواء أسريه.. شاب ياباني يعقد قرانه على فتاة كويتية

وسط أجواء أسريه.. شاب ياباني يعقد قرانه على فتاة كويتية

هبة الزغيلات

هبة الزغيلات

منشور 03 شباط / فبراير 2020 - 06:48
زفاف ياباني
زفاف ياباني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يُظهر لحظة عقد قران شاب ياباني الجنسية على فتاة كويتية، ما أثار ردود أفعال متباينة بين المتفاعلين.

ورأى مغردون كويتيون أن هذا الزواج مصيره الفشل، نظرا لاختلاف اللغة والعادات والتقاليد بين الزوجين، فيما قال آخرون إن الزوجة ستصطدم بقوانين بلدها مستقبلًا إذا ما أرادت أن يحصل أبناؤها على الجنسية الكويتية.

وكتب أحد المغردين "زواج الكويتية من أجنبي سيتسبب في مشاكل، لأنها ستطالب لاحقًا بالجنسية الكويتية لأبنائها (...) يفترض بكل مواطنة كويتية أن تتعلم الدرس وتفكر بمستقبل أبنائها".

وقال آخر: "إن البيئة الواحدة أمر مهم لاستمرار الزواج، على عكس ما هو حاصل هنا، أتمنى لهما التوفيق".

في المقابل، بارك مغردون آخرون للعروسين، وتمنوا لهما حياة زوجية سعيدة، باعتبار أن الحب يتجاوز جميع الحدود الجغرافية والثقافية.

لمزيد من اختيار المحرر:

الفاشنيستا الكويتية نهى نبيل تشتم ابنها بعبارات خادشة للحياء.. واستياء على مواقع التواصل

"بلوغر" سعودي يتهجم على الكويت وشعبها.. "أنتم الحلقة الأضعف"

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...