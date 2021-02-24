وسم "أرفض حظر الجمعة" يتصدر الترند الأردني.. وسيناريوهات حكومية لإعادة فرضه

تصدر وسم "#أرفض_حظر_الجمعة" قائمة الأكثر تغريدًا على موقع التدوين "تويتر" في الأردن بعد تداول أنباء حول العودة لفرضه ابتداء من يوم الجمعة القادم 26 فبراير في ظل الارتفاع الملحوظ بأعداد الإصابات بفيروس "كورونا".



وبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بالتغريد عبر الوسم بعد لحظات من نشر الصفحة الرسمية لصحيفة "الرأي" الحكومية مجموعة من التغريدات جاء فيها: "تسري أحكام بلاغ رقم 24 اعتبارًا من صباح يوم الجمعة الموافق 26/2/2021 وحتى إشعار آخر".

ثم أتبعتها بتغريدة جاء فيها: "بلاغ رقم24: تغلق المنشآت في جميع مناطق المملكة من الساعة التاسعة مساء وحتى السادسة صباحًا باستثناء المنشآت التي يقرر رئيس الوزراء أن طبيعة عملها تقتضي خلاف ذلك" وبعدها "حظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في مناطق المملكة جميعها في باقي أيام الأسبوع من الساعة العاشرة ليلًا وحتى السادسة صباحًا".

وتفاعل أردنيون عبر الوسم على الأنباء المتداولة حول فرض حظر تجول يوم الجمعة وتقليص ساعات الحظر الليلي، نرصد لكم مجموعة منها:

وتسائل المغردون من خلال الوسم حول فيما إذا كانت التغريدات صادرة عن مصادر حكومية أم مجرد إشاعات خاصة وأن الوكالات الإخبارية المحلية لم تصدر أي نبأ حتى هذه اللحظة.

وأشار مغردون إلى ان حظر الجمعة ليس حلا لتخفيض الإصابات "حظر الجمعة وتقليص ساعة العمل ليس حلًا، بل معاناة فوق المعاناة، وقهر فوق القهرمواجهة كورونا تتطلب ضبط الحدود والمطارات وتشديد الإجراءات الصحية، ومعاقبة المستهترين ومن يتسبب بنقل العدوى، ومحاسبة من لم يلتزم بإجراءات السلامة العامة؛ الكمامة والتباعد.

وقد سُجِّلت في الأردن، أمس الثلاثاء، 19 وفاة و 4139 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، ليرتفع عدد الوفيات إلى 4589، والإصابات إلى 372,417، فيما بلغ عدد الحالات النشطة حاليًا 28,614.

ووفق الموجز الإعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن، فقد بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (238) حالة، فيما غادرت (141) حالة.

كما بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1106) حالات، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (885) بنسبة إشغال (22%)، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (202) بنسبة إشغال (23%).

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