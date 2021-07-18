وسم "لن يمر الاقتحام" يتصدر تويتر.. ودعوات لشد الرحال للأقصى

تصدر وسم "#لن_يمر_الاقتحام" قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوين "تويتر" في عدة دول عربية أبرزها الأردن وفلسطين بعد اقتحام المستوطنين الإسرائيليين ساحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال منذ ساعات الصباح الأولى من اليوم الأحد، 18 يوليو 2021.
وتزامنًا مع تعنت الجماعات الاستيطانية المتطرفة وإصراها على تنفيذ اقتحامها، أطلق نشطاء على موقع التدوين "تويتر" عاصفة إلكترونية للتصدي للمنظمات الصهيونية ونشر فضائح قوات الاحتلال واعتداءها على مصلين وناشطين وصحفيين عُزل تواجدوا في باحات المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح الأولى.
🎥 *تكبيرات المصلين في المسجد الأقصى تزامنًا مع اقتحامات عشرات المستوطنين.*#لن_يمر_الاقتحام #الأقصى_في_خطر pic.twitter.com/YRiAEmbGlh— بنت البلد☺😔 #أنا_عقبة (@Tamtam_2021) July 18, 2021
آثار التخريب الذي لحق بالمصلى القبلي في المسجد الأقصى بعد اقتحامه من قبل قوات الكيان الصهيو. ني.#لن_يمر_الاقتحام #المسجد_الأقصى #عاجل pic.twitter.com/wxJWFMzaQD— Atef Souliman (@i_7) July 18, 2021
وذكر المغردون عبر الوسم ذاته بأنه منظمات المعبد المتطرفة تهدف الى اقتحام المسجد الأقصى في ذكرى ما يسمى "خراب المعبد"، وذلك من خلال اندماج اثنتين من كبرى منظماتها في حركة جديدة تحمل اسم "جيل المعبد في أيدينا".
كما دعا المغردون إلى خوض المواجهات في كل نقاط الاشتباك لحماية الأقصى، وطالبوا الشعوب العربية والإسلامية بالوقوف إلى جانب المقدسيين في رباطهم، بالمظاهرات الشعبية والاهتمام الإعلامي والدعم الدائم، وبما يمنع الاحتلال من الاستفراد بهم.
شاهد | منع دخول المسعفين للمسجد #الأقصى وملاحقتهم لتفتيش الحقائب.#لن_يمر_الاقتحام#اقتحام_8ذوالحجة pic.twitter.com/OiMsXNyg8Q— المقدسي للإعلام (@AlmakdesyMedia) July 18, 2021
كما دعت مؤسسة القدس الدولية، وهي منظمة عربية عاملة لأجل قضية القدس ودعم صمود أهلها ومقرها بيروت، إلى "عدم تمرير أي اقتحام أو عدوان من دون رد، فقد أثبتت التجارب المتتالية أن الاحتلال ينكسر ويتراجع كلما خرجت الإرادة الشعبية إلى الفعل".
هكذا اعتدت قوات الإحتلال على المرابطات داخل المسجد الأقصى صباح اليوم..#لن_يمر_الإقتحام✊#الى_القدس_وجهتنا🇵🇸#سلوان_في_خطر #انقذوا_حي_الشيخ_جراح #آن_للنكبة_الا_تستمر🇵🇸✌ pic.twitter.com/PXl1jN6Jav— إيمان الحلو (@emanalhelo8) July 18, 2021
رغم إصابته.. هكذا تعاملت شرطة الاحتــلال مع المقدسي أبو الحمص في البلدة القديمة بالقدس.— إيمان الحلو (@emanalhelo8) July 18, 2021
#لن_يمر_الاقتحام pic.twitter.com/7kbMVwm75h
وقالت المؤسسة في بيانها إن "الاعتبار اليهودي يسمو على الاعتبار الإسلامي في الأقصى، وهي الأهداف التي سبق للرباط أن أفشلها كاملة في 28 رمضان (الماضي)، وإفشالها ممكن اليوم كذلك".
ودعت المؤسسة الجماهير في فلسطين إلى بدء المواجهة مبكرًا، وإفشال المسيرة الاستفزازية على أبواب البلدة القديمة للقدس، وإلى الرباط منذ فجر الأحد حتى عصره، لإفشال الاقتحام ومنعه من تحقيق أهدافه.
حالة اختناق لرجل مسن بسبب الغاز المسيل للدموع بالقرب من باب حطة بالمسجد الأقصى..#لن_يمر_الإقتحام✊#الى_القدس_وجهتنا🇵🇸#سلوان_في_خطر #انقذوا_حي_الشيخ_جراح #آن_للنكبة_الا_تستمر🇵🇸✌ pic.twitter.com/2oG6xvSnd4— إيمان الحلو (@emanalhelo8) July 18, 2021
وبشكل شبه يومي يقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد بتسهيلات ومرافقة من الشرطة الإسرائيلية، لكن أعداد المقتحمين تتضاعف في المناسبات اليهودية.
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