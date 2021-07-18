وسم "لن يمر الاقتحام" يتصدر تويتر.. ودعوات لشد الرحال للأقصى

تصدر وسم "#لن_يمر_الاقتحام" قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوين "تويتر" في عدة دول عربية أبرزها الأردن وفلسطين بعد اقتحام المستوطنين الإسرائيليين ساحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال منذ ساعات الصباح الأولى من اليوم الأحد، 18 يوليو 2021.

وتزامنًا مع تعنت الجماعات الاستيطانية المتطرفة وإصراها على تنفيذ اقتحامها، أطلق نشطاء على موقع التدوين "تويتر" عاصفة إلكترونية للتصدي للمنظمات الصهيونية ونشر فضائح قوات الاحتلال واعتداءها على مصلين وناشطين وصحفيين عُزل تواجدوا في باحات المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح الأولى.

آثار التخريب الذي لحق بالمصلى القبلي في المسجد الأقصى بعد اقتحامه من قبل قوات الكيان الصهيو. ني.#لن_يمر_الاقتحام #المسجد_الأقصى #عاجل pic.twitter.com/wxJWFMzaQD — Atef Souliman (@i_7) July 18, 2021

وذكر المغردون عبر الوسم ذاته بأنه منظمات المعبد المتطرفة تهدف الى اقتحام المسجد الأقصى في ذكرى ما يسمى "خراب المعبد"، وذلك من خلال اندماج اثنتين من كبرى منظماتها في حركة جديدة تحمل اسم "جيل المعبد في أيدينا".

كما دعا المغردون إلى خوض المواجهات في كل نقاط الاشتباك لحماية الأقصى، وطالبوا الشعوب العربية والإسلامية بالوقوف إلى جانب المقدسيين في رباطهم، بالمظاهرات الشعبية والاهتمام الإعلامي والدعم الدائم، وبما يمنع الاحتلال من الاستفراد بهم.

كما دعت مؤسسة القدس الدولية، وهي منظمة عربية عاملة لأجل قضية القدس ودعم صمود أهلها ومقرها بيروت، إلى "عدم تمرير أي اقتحام أو عدوان من دون رد، فقد أثبتت التجارب المتتالية أن الاحتلال ينكسر ويتراجع كلما خرجت الإرادة الشعبية إلى الفعل".

رغم إصابته.. هكذا تعاملت شرطة الاحتــلال مع المقدسي أبو الحمص في البلدة القديمة بالقدس.

#لن_يمر_الاقتحام pic.twitter.com/7kbMVwm75h — إيمان الحلو (@emanalhelo8) July 18, 2021

وقالت المؤسسة في بيانها إن "الاعتبار اليهودي يسمو على الاعتبار الإسلامي في الأقصى، وهي الأهداف التي سبق للرباط أن أفشلها كاملة في 28 رمضان (الماضي)، وإفشالها ممكن اليوم كذلك".

ودعت المؤسسة الجماهير في فلسطين إلى بدء المواجهة مبكرًا، وإفشال المسيرة الاستفزازية على أبواب البلدة القديمة للقدس، وإلى الرباط منذ فجر الأحد حتى عصره، لإفشال الاقتحام ومنعه من تحقيق أهدافه.

وبشكل شبه يومي يقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد بتسهيلات ومرافقة من الشرطة الإسرائيلية، لكن أعداد المقتحمين تتضاعف في المناسبات اليهودية.